“Espero que no se me cruce en la vida”: Marlen Olivari se fue con todo contra Roberto Dueñas y ni siquiera lo quiso mencionar en Mundos Opuestos

Con todo se fue la showoman Marlen Olivari contra su exmarido, el productor y manager Roberto Dueñas, con quien estuvo casada un año y medio, durante una íntima entrevista con Sergio Lagos en el reality show de Canal 13, Mundos Opuestos.

Fue en ese contexto en el que Marlen Olivari, se refirió a su exmarido -con quien estuvo casada entre 2005 y 2006-, pero sin dar su nombre directamente, algo que no pasó inadvertido para Sergio Lagos, considerando que la relación entre ambos fue ampliamente conocida.

“Yo tuve harta mala junta, partiendo por el marido que tenía. No voy a dar nombres… Fue difícil, pasaron hartas cosas, pero lo bueno es que duré un año y medio casada y me divorcié rapidito”, dijo Marlen.

“Hizo mucho daño”

De hecho, Sergio Lagos no tuvo problemas en hacerle ver que no mencionó directamente a Roberto Dueñas, diciéndole que “me da risa que no quieras nombrar a Roberto, tu exmarido”, lo que Marlen no tuvo problemas en responder.

“No, porque hizo mucho daño. No solamente a mí, sino a toda mi familia. Fueron cosas súper feas. Creo que no sería bueno que lo hablara en televisión, pero nos hizo mucho daño”, dijo Marlen Olivari.

En tanto, ante la pregunta de si había logrado cerrar ese ciclo, la ex figura de televisión fue tajante, apuntando que simplemente no quiere ver ni en pintura a Roberto Dueñas.

“No. Espero que nunca se me cruce en la vida. Cuando hay personas que han hecho cosas tan horribles, de verdad prefiero pasar…”, puntualizó Marlen Olivari.