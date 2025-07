Francisca García-Huidobro padece sus vacaciones por culpa de las picaduras de mosquitos: “Los bichos se meten incluso por dentro de los shorts”

Francisca García-Huidobro no ha perdido contacto estos últimos días con sus fieles seguidores de redes sociales. Incluso estando fuera del país disfrutando de sus vacaciones, la animadora de “Only Fama” ha testimoniado a sus fanáticos su placentero paso por las playas de República Dominicana, no sin dejar de reconocerles que su estadía en los idílicos balnearios también le ha traído un duro padecimiento.

Y es que tal como le aconteció durante sus primeros viajes a balnearios centroamericanos, el frecuente ataque de los mosquitos le ha resultado uno de sus peores padecimientos por estos días.

Los cuidados de Francisca García-Huidobro

Problemas que evidenció en una historia de su cuenta oficial de Instagram recién llegada a la nación tropical, y que reflotó este lunes en conversación con lun.com.

“Lo primero que tengo que hacer es ir a comprar repelente. Porque, aunque ustedes no lo crean y me encuentren muy ácida, parece que acá no soy tan ácida”, contó en la red social. “Ya me pica todo (…) uso tres repelentes semanales porque me pican los brazos, me pican las piernas, me pica todo”, reveló además en el medio de prensa nacional.

“No los uso regularmente, sólo los ocupo acá”, aclara la también actriz, quien recuerda que su preocupación por tener siempre un frasco de repelente en sus trayectos por el balneario, se debe a negativas experiencias de viajes pasados.

“La verdad es que soy muy precavida, porque una vez sí me pasó que no me picaron, me comieron. Entonces, tuve que estar prácticamente cinco días encerrada en la habitación sin poder salir por todas las marcas que tenía en el cuerpo. Así que ahora, no”, puntualiza Fran, quien incluso aporta a futuros viajeros nacionales a República Dominicana de los molestos inconvenientes que sufrirían de no aperarse con repelentes durante el viaje.

Francisca García-Huidobro. Fuente: Instagram @la.frangh.

“Me echo en todo el cuerpo porque los bichos se meten incluso por dentro de los shorts y por dentro de las poleras”, indica.

“Así que cuando dije que me picaba todo, me refería un poco a eso. Y claro, lo que puse también parece que aquí soy más dulce. Así que tal vez debería quedarme a trabajar aquí”, finaliza.