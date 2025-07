Roberto Dueñas contesta a dichos de Marlen Olivari en ‘Mundos Opuestos’: “Todo lo que dijo sobre mí, es absolutamente falso“

En el capítulo emitido este domingo de ‘Mundos Opuestos’, Marlen Olivari se fue con todo, en contra de su exmarido, el productor y manager Roberto Dueñas, con quien estuvo casada un año y medio.

“Yo tuve harta mala junta, partiendo por el marido que tenía. No voy a dar nombres… Fue difícil, pasaron hartas cosas, pero lo bueno es que duré un año y medio casada y me divorcié rapidito”, dijo Marlen.

De hecho, Sergio Lagos no tuvo problemas en hacerle ver que no mencionó directamente a Roberto Dueñas, diciéndole que “me da risa que no quieras nombrar a Roberto, tu exmarido”, lo que Marlen no tuvo problemas en responder.

“No, porque hizo mucho daño. No solamente a mí, sino a toda mi familia. Fueron cosas súper feas. Creo que no sería bueno que lo hablara en televisión, pero nos hizo mucho daño”, dijo Marlen Olivari.

La respuesta de Roberto Dueñas

En conversación con ‘Zona de estrellas", específicamente a través de mensajes con Daniella Campos, el productos indicó que “no me referiré al tema. No lo hice hace años atrás, menos ahora. Tengo mi conciencia muy tranquila de cómo hablé en esa época“.

Luego de la insistencia de Campos, agregó que “estuve muy enamorado de mi ex mujer, yo no hablo de ella. No me voy a referir a este tema en particular. Pero todo lo que dijo Marlen sobre mí, es absolutamente falso“.