“No la conozco pero...”: Coté López compartió inesperado mensaje a favor de Disley Ramos

Sin duda alguna, una de las relaciones que más han dado que hablar fuera del encierro de Mundos Opuestos 3 es la del exfutbolista Luis “Mago” Jiménez y la joven actriz e influencer Disley Ramos.

Semanas después de que se filtraran imágenes comprometedoras entre ambos, según cercanos a ambos se supo que se conocían desde antes, no a profundidad, pero habían compartido en más de una ocasión en eventos.

Y un nombre que ha sonado tras este vínculo amoroso es el de María José López, exesposa del deportista. Pese a que ha estado en el ojo del huracán, no ha querido referirse con detalle al tema.

¿Qué dijo Coté López?

Pese a lo anterior, durante este lunes 14 de julio, gracias a una dinámica de preguntas que la modelo realizó en su Instagram, quiso responder a una comparación que hizo un seguidor con Disley.

En específico, el texto de la persona decía: “Aunque la Disley tenga 5 años menos que tú no te llega ni a los talones, tú eres la completa reina“. Ante esto, la mujer de 36 años dejó en claro su discrepancia con el mensaje y que no compite con nadie.

“No pensaba responder a esto porque no me corresponde, pero lo haré porque de verdad encuentro muy feo que ataquen a otra mujer y le digan cosas feas por nada“, partió escribiendo la empresaria, afirmando que ”acá no hay competencia. No la conozco pero es una mujer preciosa con o sin maquillaje, simpática por lo que se ve y no se metió en ninguna relación ni nada...“, dijo Coté.

Además, aprovechó de hacerle una petición a su comunidad: que no insistan con mensajes de esta naturaleza. “Les pido a mis seguidores que no sigan escribiendo cosas de este tipo. Yo no necesito que me confirmen lo que soy o valgo denigrando a otra mujer, sea quien sea”, indicó López.