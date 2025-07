“Nos merecemos un descanso”: Daniel Fuenzalida se refirió al alejamiento con Rosario Bravo

Este 14 de julio, el rumor de una ruptura laboral sacudió al espectáculo chileno. En específico, el exHuevo, Daniel Fuenzalida, y Rosario Bravo, habrían terminado su relación que comenzaron con el pódcast ¿Cómo Están Los Weones?.

PUBLICIDAD

Este supuesto fue dado a conocer en Que Te Lo Digo, de Zona Latina, por el periodista Luis Sandoval, quien lo describió como un “quiebre total”, apuntando a una presunta y sentida traición.

Sin ir más lejos, según los antecedentes que compartió el comunicador, Rosario se habría enterado que Daniel registró la marca comercial del espacio a su nombre y sin que ella se enterara, o sea, solamente él aparecería como dueño del pódcast.

La versión de Daniel Fuenzalida

Fue el mismo programa farandulero que contactó a Fuenzalida para saber lo que ocurrió. En este contexto, el también conductor de El Medio Día, de TVN, confesó que “yo siempre he inscrito marcas de todos los proyectos en que estoy y ustedes bien lo saben. Yo también inscribí la marca del Me Late y eso nos pudo salvar un rato y todo”.

Por otro lado, reconoció que “se le había ido” dar aviso de lo del registro. “Lo que pasó con el ¿Cómo Están Los Weones? es que yo, todos los proyectos que hago, los mando a inscribir con un abogado. Entonces, inscribí el ¿Cómo Están Los Weones? y después eso pasa, pasa como un trámite y a mí se me había ido”, señaló.

Además, dijo que Rosario fue a hablar con un abogado para consultar algo y fue ahí cuando “se dio cuenta que yo lo había inscrito, pero es algo que ya había pasado, no estaba en mi mente”.

También, Daniel aseguró que “jamás he tenido la intención ni las ganas de hacer algo con ese nombre, siempre que ese nombre iba a ser usado, iba a ser con Rosario Bravo. Esos nombres se transfieren, yo no tengo ningún problema en transferirlo. Solamente yo me resguardé de que una persona distinta a nosotros pudiera usar ese nombre. Esa es la verdad de esto”.

Por último, respecto a un alejamiento con Rosario, comentó que “yo creo que llevamos 80 capítulos, hay que hacer un pare, hay que renovarse, quizás puede venir una segunda temporada, nadie lo sabe. Le tengo un cariño tremendo a la Rosario Bravo (...) Nos merecemos un descanso como dupla, fue muy intenso, nos ganamos todos los premios. Estoy muy agradecido de ella, fue una linda sociedad y una linda amistad. Me quiero quedar con ese recuerdo”.