Paula Pavic lanza dura advertencia sobre la polola de Marcelo Ríos de 20 años: “Ellos terminaron hace dos meses”

Con un tono directo y sin filtros, Paula Pavic reaccionó a las recientes publicaciones de su exesposo, Marcelo Ríos, quien sorprendió a sus seguidores al compartir fotos con su nueva pareja, una joven estadounidense de 20 años, antes de eliminar el contenido de su cuenta de Instagram.

El extenista, de 49 años, dejó a sus fanáticos desconcertados la madrugada del domingo al llenar su perfil de Instagram con seis imágenes de él junto a Christin Chelsea.

Esta relación se hizo pública en noviembre de 2023, varios meses después de que Ríos terminara su vínculo con la madre de sus hijos.

Christin, quien es hija de un amigo entrenador de Ríos, conocía a la figura del tenis desde que tenía 15 años. En las publicaciones, Ríos expresó su cariño con frases como: “My little girl”, “you are the best”, “beautiful”, “love you mi chiquitita”. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor cuando, unas horas después, decidió borrar todas las imágenes.

Fin de la relación

Según lo que reveló Glamorama, el romance entre Ríos y Christin habría llegado a su fin hace varias semanas. Esta noticia fue confirmada por Pavic, quien fue consultada por Carla Ballero en el programa Sígueme de TV+.

La coach especificó que la relación entre la pareja había terminado hace aproximadamente dos meses.“Me preguntaron esta mañana (el domingo) si le habían hackeado la cuenta. No, no se la hackearon. Ellos terminaron hace dos meses”,afirmó Pavic, despejando las dudas sobre la situación actual de Ríos y Chelsea.

La postura de Pavic sobre las acciones de su exmarido fue contundente. Sostuvo que lo más probable es que las publicaciones en Instagram hayan sido un intento de reconciliación. “No me extraña, en todo caso”, agregó. Además, la exesposa de Ríos compartió una teoría más compleja sobre la relación.

“Te apuesto a que después de eso, ella vuelve con él. A veces las mujeres se quieren tan poco, que con un mínimo acto por parte del hombre creen que es suficiente muestra de amor, aunque después haya borrado las publicaciones”, sentenció Pavic.