“Una mentira que dañó una fibra muy importante”: Karen Paola reveló los motivos de internación psiquiátrica y dejó clarito que ama a Juan Pedro Verdier

“Fue una mentira que dañó una fibra muy importante...”, señaló la cantante Karen Paola al revelar las razones por las que tomó la decisión de internarse en un centro psiquiátrico en mayo pasado, todo en medio de una serie de rumores que apuntaban a una presunta infidelidad de su parte, lo que a su vez habría motivado la separación de su marido Juan Pedro Verdier, con quien llevaba cerca de 20 años de relación.

En ese sentido, Karen Bejarano -nombre real de Karen Paola-, indicó que pudo tolerar muchas cosas que se dijeron de ella, pero no que se haya asegurado que fue infiel a Juan Pedro -quien actualmente participa en el reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”- porque en algún momento podría enterarse de esto.

“Emocionalmente estaba verdaderamente mal”

“Emocionalmente estaba verdaderamente mal y necesitaba hacer este proceso de manera más rápida. Yo ya pasé por una internación, sabía a lo que iba. Siempre lo voy a decir; para mí, la sanación y la salud mental son muy importantes. Creo que todos deberían estar preocupados de eso, a todos nos beneficia y no la deberíamos mirar a huevo”, señaló la cantante en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

En cuanto a las causas que la llevaron a internarse, Karen Paola agregó que "frente a todas las mentiras, la única que realmente me afectó y la que mandó a hacerme una terapia fue que dijeran que yo fui infiel. Eso jamás en la vida se me podría llegar a pasar por la cabeza".

A lo anterior, añadió que “eso fue lo que detonó que yo terminara internada pòrque fue una mentira que dañó una fibra muy importante. Es algo que jamás haría y sé que Juan Pedro tampoco lo haría. En ese momento pensé Juan Pedro está encerrado, después va a salir, lo va a ver en medios, quizás qué va a pensar y eso me comió la cabeza. Me dejó mal”.

En esa misma línea indicó que actualmente está bien, apuntando que “estoy consciente de quién soy, ya no necesito la validación de nadie. Creo que antes me fijaba mucho en lo que opinaba la gente”.

En cuanto a sus sentimientos hacia su ahora expareja, Karen Paola aseguró que está enamorada totalmente de Juan Pedro Verdier y que “creo que nunca nos hemos dejado de amar... me encantaría que sepa que lo estoy apoyando, que estoy con él, me encantaría ir a darle un abrazo, decirle que lo amo y que todo lo que él me ama, yo también lo siento”.