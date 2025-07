Antonella Ríos desclasificó particular deuda que le dejó Marcelo Barticciotto tras violenta encerrona y aseguró que “fue él quien me bloqueó a mí”

Fue en noviembre de 2024 cuando la actriz Antonella Ríos y el exfutbolista Marcelo Barticciotto sufrieron una violenta encerrona en la comuna de Ñuñoa, momento en que se reveló la relación que mantenían ambos y que terminó tras ese hecho, mientras que con el paso del tiempo se han ido conociendo más detalles de lo ocurrido.

Así, hace unos días, la propia Antonella Ríos abordó lo sucedido en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, donde contó entre otras cosas que Barticciotto todavía la tiene bloqueada en WhatsApp y que mantiene una particular deuda con ella; la del Uber que lo llevó a su casa tras el violento hecho que vivieron ambos.

“Me quedó debiendo 13 lucas del Uber...”

Fue en medio del programa de farándula donde su compañero de panel, Luis Sandoval le preguntó a Antonella Ríos si ha vuelto a hablar con Barticciotto, ante lo que ella contestó que “me quedó debiendo 13 lucas del Uber y fue él quien me bloqueó a mí”.

Luego agregó que tras la encerrona se quedaron sin celular, siendo ella quien pidió el auto que lo llevó a su casa.

"Me da rabia, porque me debe 13 lucas. Yo pedí el Uber porque me sé el número de mi mamá de memoria y no tenía teléfono y le digo ‘mamá, mándame el teléfono para contactarme con mi casa para que me pidan un Uber (...)’“, dijo la actriz.

A lo anterior, Antonella agregó que “de ahí me pidieron el Uber y yo le digo, ‘pídele el Uber a este otro a esta dirección’, entonces el Uber llegó a mi casa, me dejó, chao nos vemos y fue a la casa de él y lo dejó, y salió 13 lucas porque vive a la cres... pa allá y no me lo pagó y al otro día para ver si me había debloqueado le dije ‘págame el Uber’ y no me ha desbloqueado".

Al cerrar el tema, Antonella Ríos apuntó que Marcelo Barticciotto todavía la tiene bloqueada en la aplicación de mensajería, aclarando que la deuda del Uber tiene el monto exacto de $13.450.