Chilota fue recriminada por sus compañeros: Una traición y una amarga derrota tras nueva competencia grupal en “Mundos Opuestos”

Se emitió la primera competencia grupal después de la formación de nuevos equipos: Fénix de rojo, quienes fueron electos por Princeso, y Olimpo de color azul, cuya nueva capitana fue Chilota.

La prueba consistía en una prueba de obstáculos, en donde los participantes tenían que pasar por un puente tibetano para después atravesar una barra de equilibrio que estaba suspendida sobre la piscina.

Una vez en la tierra tenían que escalar una torre para liberar una argolla que estaba amarrada en la cima, una vez que la liberaran bajaban por un tubo de bomberos y debían acarrear un pesado carro al final de la ruta para subirse a una tarima y lanzar la argolla con el fin de encestarla en un fierro movible.

Una árdua competencia grupal

El inicio estuvo marcado por un mano a mano entre Juan Pedro Verdier y el debutante José Pablo Saavedra, quien terminó dándole ventaja a los azules tras encestar la argolla con más rapidez que el exchico “Mekano”.

La segunda en salir fue Chilota, quien estaba a cargo de mantener la ventaja, pero fue rápidamente alcanzada por Roon Antonio de los rojos. La capitana quedó atascada en la etapa de las argollas, perdió la ventaja y fue superada por el modelo y Valentina Concha, quienes completaron velozmente su tarea. Después de muchos intentos, Chilota lo logró.

Una vez que llegó el turno de Marlen Olivari, ella se estancó y los azules lograron igualar el marcador después de que Alan dio el pase a Eskarcita. Sin embargo, la show woman no permitió que la pasaran y logró encestar mientras que la joven también tuvo dificultades con su puntería y le costó acarrear el carro.

Esto fue el punto de inflexión, la oportunidad de sacar ventaja fue perdida, y Princeso, Cata Olcay, Disley Ramos, Luis Jiménez y Daúd Gazale los superaron por medio tramo en todo momento. Ni Joche, Ignacia Michelson, Evelyn Ortiz, Diego Venegas pudieron revertir la situación, es más, la recién llegada Matilda Helo no pudo debutar.

Las repasadas a Chilota

El equipo rojo, Fénix, terminó llevándose la victoria y al momento de recoger las impresiones de los participantes post competencia se comenzaron a notar las grietas en el liderazgo de Chilota.

Roon Antonio, quien quedó en los rojos tras no ser escogido por ninguno de los líderes y se ofreció para ser el nominado en el caso de que su equipo perdiera, aprovechó la oportunidad para lanzarle un dardo a Chilota.

“Felicito a Chilota, con quien dormimos todas las noches, porque me imagino que no es fácil llevar a su equipo a esta instancia. Uno cosecha lo que siembra”, dijo en alusión a que la compañera que consideraba como una amiga, y no lo escogió para integrar su grupo.

Más tarde, Roon conversó con sus compañeros sobre sus sentimientos por lo que hizo Chilota. “Lo sentí como un puñal. Yo no lo hubiese hecho con ella. Hay un recorrido entre nosotros, hablamos mucho de la lealtad y de ser amigos afuera”.

“Me dijo que por estrategia siempre me escogería a mí, y no lo hizo (…) Me dolió porque ella no conocía al rubio (José Pablo), y lo eligió sobre mí simplemente porque quiso”, reflexionó el periodista.

Aunque esta no fue la única repasada que le hicieron a Chilota después de la competencia, ya que Evelyn Ortiz no dudó en expresar su malestar con su equipo. “Desde que me eligió Chilota, todo partió mal. La selección era muy obvia, me separó de mi grupo con los que tenía más lazos, lo que a mí me cuesta demasiado. Y llegué a un grupo en el que el entrenamiento no es parte de su vida”, se quejó.

Más tarde, “Gacela” se emocionó hablando con Cata. “No sé qué voy a hacer ahí, como que no me hallo. No tengo afinidad ahí, no tengo 20 años, nadie está en la sintonía de ganar en equipo. Me dejaron con un grupo de gente muy joven donde claramente no me siento cómoda”, reclamó.