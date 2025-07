El escándalo de la apropiación de Daniel Fuenzalida del dominio web de “Que te lo digo”: Sergio Rojas realizó furioso descargo y el exHuevo se justificó

Una olla se destapó después de que saliera a la luz que Daniel Fuenzalida registró la marca de “Cómo están los weones” sin el consentimiento de su ahora excompañera de trabajo, Rosario Bravo, quien fue la mente detrás de esta frase. Esto terminó por quebrar la amistad entre ambos.

Esto no quedó ahí, ya que en el programa “Que te lo digo”, donde tuvieron un contacto en vivo con Fuenzalida para explicar el embrollo, se dieron cuenta que el animador de TVN inscribió el sitio web con el nombre y las siglas del programa a su nombre.

Vale recordar que Daniel mantuvo una amistad histórica con el gestor del programa de farándula de Zona Latina, Sergio Rojas, y el periodista Luis Sandoval tras trabajar años en “Me Late”. El vínculo entre Rojas y Fuenzalida se rompió después del término de dicho programa y el comienzo de “QTLD”.

La apropiación del sitio web

“Nos enteramos, y por supuesto que tenemos las pruebas con toda responsabilidad, que Daniel Fuenzalida, el año 2024, se hizo dueño del dominio ‘quetelodigo.cl’. Esto era absolutamente desconocido tanto por mí, Luis y Antonella”, contó Sergio Rojas el 15 de julio.

Esto los tomó de sorpresa a los integrantes de “Que te lo digo”, Rojas, Sandoval y Antonella Ríos quedaron conmocionados ante el gesto de Daniel Fuenzalida, quien inscribió el sitio web en nic.cl el 1 de mayo de 2024. Él inscribió a su nombre las direcciones de URL: “www.quetelodigo.cl” y “www.qtld.cl”.

“Si yo quisiera ahora hacer una revista, tendría que comprarle el sitio a Daniel, o él podría decirme ‘ok, pero hagamos un tipo de sociedad para que tú puedas hacer uso de este sitio”, explicó Rojas.

El animador se mostró profundamente decepcionado por el actuar de su examigo, y señaló que “yo creo que cualquier tipo de explicación no tiene asidero, ni siquiera tengo intenciones de escucharlas porque me parecería una burrada sin precedentes. Sé cuál es la respuesta real, no la respuesta televisiva, la cual Daniel evidentemente nunca tendrá los cojones para dármela”.

Él señaló que podía decir que fue para resguardarlos, y recalcó que su examigo no lo ayudó al momento de iniciar el nuevo programa en Zona Latina, el cual nació después del término de “Me Late”.

Asimismo, Sergio reveló que Daniel intentó tomar contacto con él antes de que saliera el programa al aire, pero no quiso contestarle.

El enfurecido descargo de Sergio Rojas

La primera información que manejaban en el programa era que solo había registrado “quetelodigo.cl”, pero un espectador le informó que también inscribió “qtld.cl”. Esto fue la gota que rebalsó el vaso, y los ojos de Sergio se pusieron vidriosos cuando comenzó a interpelar a Daniel Fuenzalida.

“¿Cómo yo podría querer cagarme a alguien? Porque no tiene otra explicación (...) Nunca le ha gustado la existencia del ‘QTLD’ desde que era un Instagram Live, ¿por qué querer tener un dominio de ese nombre?“, cuestionó el periodista.

“¿Por qué tú tienes que apropiarte de algo que no te pertenece desde lo moral? (...) Yo no puedo agarrar y tomar hijos ajenos, eso no se hace, ¡Eso es una mariconada! Perdona que te lo diga así, porque así como a Rosario no le da la guata para volver a verte la cara, a mí tampoco me dio la guata para contestarte el teléfono, porque no hay explicación. No tiene lógica".

“¿Cómo es posible no querer ver a un cabro con el que trabajaste tanto tiempo surgir? ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te duele que al principio le dijiste a Lucho ‘no van a llegar a ninguna parte, les va a ir como el forro’? Aquí estamos dando la cara, sin caretas haciéndonos los buenos. Eso no se hace. La única palabra que tengo hoy día es decepción, ni siquiera rabia", continuó.

“Desde el día uno lo único que trató de hacer fue aportillar el ‘Que te lo digo’ (...) Le andaba diciendo a todo el mundo ‘eso va a ser terrible’, a Lucho ‘no, Sergio te va a cagar’. ¿Por qué? Cuando aquí el único que nos trató de cagar fuiste tú, pero no voy a entrar en detalles (...) Soy leal a mí, ni siquiera a ti".

“No voy a hablar por respeto a la historia que nos mantuvo por tanto tiempo y todo lo que vivimos, pero el único que trató de cagarnos fuiste tú”, añadió enfurecido Rojas.

“Ya está bueno ya, cuántos años estuvimos soportando una serie de situaciones que solo Lucho, yo, Paula (Escobar) y Cecilia (Gutiérrez) lo saben. Yo no soy quién para contarlas, pero cada uno tendrá que hacerse responsable de todas sus miserias compadre, porque uno aquí las tiene que pagar, no en otra parte”, dijo el periodista.

“Ayer te dije ‘desbloquéame’, no compadre. Vuélveme a bloquear, pero de tu vida porque yo no quiero gente así a mi lado. A un amigo lo quiere tirar para arriba, no lo quiere cagar y lo que tú traste de hacer es hundir de manera sistemática. Tú estás brillando, pásalo bien, disfrútalo. Yo no ando hablando de ti a tus espaldas porque todo te lo dije a tu cara”, exclamó con los ojos llorosos.

Sergio Rojas agregó que la única forma en la que escucharía lo que tiene que decir Daniel Fuenzalida es si él admitiera que nunca quiso que “Que te lo digo” llegara a Zona Latina y que hizo lo imposible para que el proyecto fracasara.

La justificación de Daniel Fuenzalida

En una conversación con LUN, Daniel Fuenzalida justificó su decisión al decir que “lo que yo hice el año pasado -cuando bloqueé a Sergio Rojas porque venía denostándome y atacándome continuamente- fue comprar el dominio (web) del ‘Que te lo digo’. Así lo bloqueo y él no va a poder levantar una página web con ese nombre para que siga denostando”.