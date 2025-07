“No había una mala intención”: Daniel Fuenzalida hizo su mea culpa y tomó importante decisión tras conflicto con Rosario Bravo

El conflicto entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo en torno a la propiedad del exitoso podcast ¿Cómo están los weones? parece haber llegado a un punto de inflexión. Luego de semanas de tensión y declaraciones cruzadas, el comunicador decidió dar un paso al costado y ceder oficialmente la marca a su excompañera de proyecto, reconociendo su error en el proceso.

El desencuentro salió a la luz tras filtrarse públicamente que en enero de este año Fuenzalida inscribió la marca del programa a su nombre sin consultarle a Rosario Bravo, quien sería la autora intelectual de la comentada frase.

En sus declaraciones en Zona de Estrellas, la influencer expresó su decepción por la falta de iniciativa de su excompañero para corregir la situación: “En estos seis meses, no mostró ninguna urgencia ni interés en la sociedad”, afirmó. Además, señaló que durante ese periodo, él solo le propuso comercializar productos como “tazones, poleras y chapitas”, lo que ella interpretó como una falta de seriedad frente al proyecto común.

Más allá del tema legal, Bravo también evidenció un deterioro en la relación personal: “Comentaba abiertamente que yo había cambiado y que ‘se me habían subido los humos’, a raíz de poner límites, al hacer valer algo que era de los dos, y eso me produjo mucha molestia”.

Frente a la creciente polémica, Daniel Fuenzalida decidió romper el silencio y compartió un video en sus redes sociales ofreciendo su versión de los hechos. “Mi error, mi mea culpa que yo hago, es que en ese minuto no se lo comenté a la Rosario. No sé por qué... porque estaba llegando a TVN, se me habrá olvidado... no había una mala intención, se los juro”, sostuvo.

“Yo quería resguardar que una tercera persona registrara, en la categoría podcast, solo en la categoría podcast, el Cómo están los weones. Fue un error mío, me arrepiento muchísimo, se lo debí haber comentado y esto se hubiese evitado”, agregó.

Finalmente, el animador compartió la solución concreta al conflicto: “Este es el documento de la transferencia de la marca ¿Cómo están los weones? a Rosario a través de su abogado. De manera completa, absoluta y sin ninguna traba, porque nunca fue mi intención causar daño”.

“Hice mi mea culpa en un reel y espero que todos podamos estar más tranquilos y en paz”, concluyó Fuenzalida, mientras Bravo reconoció que mantienen un “contacto cordial” y que intenta resolver todo “en paz”.