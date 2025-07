Sergio Rojas le mandó un directo recado a Francisca García-Huidobro: “Si va a seguir haciendo un referente de la farándula nacional, hágalo bien”

Un comentario emitido por la animadora Francisca García-Huidobro en su podcast “Di la verdad Rosa” no pasó desapercibido por el equipo de “Que te lo digo”. Ella hizo mención a las críticas que ha recibido por no responderle a un programa que no nombró. Desde Zona Latina se dieron por aludidos debido a que la contactaron para preguntarle sobre la polémica con Julitroz.

“Cuando te mueven tanto la jaula que en el fondo lo que se está esperando que uno enganche. Ahora surgió una cuestión que me parece muy rara y peligrosa de que tengamos la obligación de hablar con ciertos programas”, partió.

“Porque si no hablo con ese programa soy una cagona (...) Si hay periodistas que están fuera del canal por supuesto que sí, pero salir en un telefónico. No tengo necesidad de validarme como profesional, ni mucho menos como ser humano, hablando con ciertos programas que no quiero hablar po’“, añadió García-Huidobro.

La respuesta de Sergio Rojas

El periodista y animador de “QTLD”, Sergio Rojas, respondió desde su vitrina y dijo en broma que le daba rabia. Ellos recordaron que en dicha ocasión Fran sí les contestó brevemente que no iba a hablar en lugares donde tienen malas palabras hacia ella.

“Yo como soy polvorita, me calenté y le mandé el siguiente audio”, dijo antes de reproducir el mensaje que le envió a la ex “Dama de hierro”. “(Dijiste) que no vas a una fiesta en la que habitualmente te tratan mal, pero si hubiera sido por eso nunca nadie habría ido a ‘Primer Plano’”, lanzó.

“Cuando me invitaron hace un par de semanas a ‘Only Fama’ hubiera pensado que iba a una carnicería y no fui no por eso. Hacemos espectáculos, si no dediquémonos a ser embajadores de las Carmelitas descalzas creo yo”, continuó.

“Avísame si te interesa salir en vivo al programa o que tengamos una sana conversación. Si vamos a hacer parte de un show, hagamos un buen espectáculo para la gente, pero no hagamos un show televisivo y seamos unos culicagados por dentro”, cerró.

Una vez que volvieron al aire, Sergio Rojas reclamó que Fran no tuvo problemas en recriminar y mandarle un recado a Antonella Ríos en su programa “Only Fama”, pero cuando tuvo la oportunidad de encararla y se toparon en persona, no fue capaz de repetir el mensaje amenazante de que no se metiera con ella.

“Si usted va a colgar los guantes de boxeo, los cuelga bien colgados y los retira y se dedica a ser las Carmelitas descalzas. Pero si usted va a seguir haciendo un referente de la farándula nacional, hágalo bien (...) Si vas a hacer esto hagámoslo sin vergüenza y sin tapujos”, cerró el periodista.