“Team Rosario”: Mariana Derderián se suma a las críticas contra Daniel Fuenzalida

La polémica en torno al nombre del podcast “¿Cómo Están los Weones?” sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que Daniel Fuenzalida —conocido como el Ex Huevo— hiciera público que ya devolvió el registro de marca a su excompañera Rosario Bravo. Sin embargo, el gesto no logró frenar las críticas, e incluso figuras del espectáculo como Mariana Derderián manifestaron su apoyo a Bravo.

Todo comenzó cuando se reveló que Fuenzalida había inscrito a su nombre el popular podcast que compartía con Bravo, sin haberle informado, considerando que ella es la autora intelectual de la popular frase. Ante la ola de cuestionamientos, el animador salió a entregar su versión a través de redes sociales.

“Mi error, mi mea culpa que yo hago, es que en ese minuto no se lo comenté a la Rosario, no sé por qué. Porque estaba llegando a TVN, porque se me habrá olvidado… No había una mala intención, se los juro”, afirmó Fuenzalida en un video en su cuenta de Instagram. “Yo quería resguardar que una tercera persona no registrara en la categoría podcast el ‘Cómo Están Los Weones’”, agregó.

Además, confirmó que tras reunirse con Bravo decidió devolverle la marca: “Lo que yo hice inmediatamente, porque nunca quise apropiarme de ninguna marca ni estafar a nadie, fue hablar con la abogada que me había inscrito la marca para que le transfiriéramos la marca en su totalidad a Rosario, en un 100%”.

A pesar de este gesto, las críticas al conductor de TVN continuaron y en redes sociales varias figuras del espectáculo tomaron posición. Una de ellas fue Mariana Derderián, quien comentó en una publicación: “Team Rosario”, junto a un emoticón de corazón, gesto que no pasó desapercibido.

“Lo bueno que Daniel Fuenzalida también habló. Ahora está en la gente creerle o no”, comentó también un usuario, destacando el gesto del animador. Mientras tanto, Rosario Bravo conversó con LUN en las últimas horas para confirmar el fin del podcast a raíz del conflicto. “Me ha dicho que no fue su intención, y yo le creo, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. En mi escala esto es imperdonable. Esto no es una pataleta, es un tema serio, que involucra un proyecto que era de los dos y no se me consideró”, dijo la influencer.