¿Volvería a postularse a un cargo de elección popular?: La reflexión de Álvaro Gómez tras su candidatura a la alcaldía de Osorno

El actor Álvaro Gómez tuvo un momento de vulnerabilidad en la última entrega del programa de cocina “Top Chef VIP”, en donde está participando y mientras estaba luchando por su permanencia en la competencia.

PUBLICIDAD

Mientras él preparaba el plato con el que se jugaba la estadía, rompió en llanto. “Entre la angustia de tener que preparar (un plato) considerando que te puedes ir del programa y algo personal que estoy lejos de mi hijo y mi familia desde hace un mes. Estaba todo el rato pensando en mi gordito y colapsé”, confesó el actor.

A pesar de esta angustia, Álvaro no fue seleccionado dentro de los peores platos de la prueba, y se salvó de ser eliminado del programa de Chilevisión.

En conversación con Publimetro durante el estreno para la prensa del programa de cocina, Álvaro se refirió a cómo ha sido para él volver a Santiago especialmente porque se fue de la capital para instalarse en el sur de nuestro país, específicamente en Osorno.

“Vine a participar acá en Santiago. Un poco gitaneando, la verdad, entre el Airbnb, familiares, los amigos, una dinámica un tanto especial, pero acepté gustoso la invitación del programa”, comentó el actor, quien confesó que su tiempo está concentrado netamente en las grabaciones del programa.

Su experiencia en la política

Antes de volver a la pantalla chica, el actor sorprendió tras postularse como alcalde en Osorno, donde se quedó en el cuarto lugar de las preferencias con 23.458 votos por él.

Sobre esta incursión en la política, Gómez señaló que fue “una ”súper buena experiencia, muy constructiva, un aprendizaje. Además, una linda campaña sacada adelante por un grupo de personas que teníamos la convicción que desde la independencia podíamos hacer cosas importantes para la comuna".

PUBLICIDAD

Con respecto a si volvería a postularse a otro cargo político, el actor respondió que no lo tiene en consideración hoy día, pero “si en algún momento decidiera hacerlo, sería nuevamente para la alcaldía. La verdad es que no tengo el interés de hacer carrera política, eso no está dentro de mis pretensiones”.

“Creo en el rol del alcalde como figura, porque es la autoridad que está en contacto directo con la ciudadanía o debiera estar recorriendo las calles, gestionando un buen municipio. Generando un desarrollo que implique una mejor calidad de vida para la gente y para todos los que habitamos la comuna”.

“En ese sentido, creo que las transformaciones vienen desde lo nuclear como desde la familia. Y si consideramos la comuna de Osorno como una familia, entonces trabajar ahí. Esa potestad la tiene el alcalde, no así alguien que está metido en el Congreso”, cerró Álvaro Gómez.