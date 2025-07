“A mí nunca me habían gritado...”: Paula Escobar alzó la voz y relató su experiencia laboral con Daniel Fuenzalida en “Me Late”

La periodista Paula Escobar rompió el silencio sobre Daniel Fuenzalida. Hace mucho se ha hecho mención del conflicto profesional que ambos tuvieron que provocó el término de su relación laboral tras el paso de la comunicadora en el programa “Me Late”.

“Yo con Daniel duramos un año y al final ese elástico estaba tan vencido que yo renuncié. Yo me fui porque laboralmente Daniel Fuenzalida conmigo no somos compatibles”, partió comentando en el segundo capítulo de su nuevo podcast “Quién es 1″ junto al periodista Pablo Candia.

Ella aclaró que nunca tuvieron problemas personales, sino eran netamente en el ámbito laboral. “Yo faltaba los viernes y siempre quedaba la escoba. Él siempre se peleaba con alguien, le gritaba a alguien y me contaban el lunes. Un productor creo que lo gritoneó y terminó llorando con ataque de pánico”.

“Yo nunca lo viví, me contaron Sergio y Luis. Pero, un día estábamos al aire y Daniel estaba muy pendiente de su computador, como siempre, el rating minuto a minuto. No estaba concentrado en el programa y Sergio Rojas se tira una talla tan buena y yo me cago de la risa”.

Una vez que el exHuevo se percató de que habían carcajadas en el estudio, Paula le señaló entre risas: “¿no escuchaste lo que dijo este imbécil?“. Se van a comerciales y todo cambió. “Daniel golpeó la mesa y dice ‘¡Nunca más vuelvan a dejarme en ridículo!’. Quedé para adentro, los tres quedamos para dentro. A mí nunca me habían gritado, nos gritó a todos".

El inicio del fin de la relación laboral de Paula Escobar con Daniel Fuenzalida

“Ahí fue el inicio del fin para mí. Después, a Daniel no le gustaba mi forma, él encontraba que me alargaba y era fome, lo que le dijo a Rosario. En una reunión me junté con él y le dije: ‘¿tú encuentras que soy fome y que hablo weas?’“, relató Paula, quien recibió una respuesta negativa de parte del animador. Sin embargo, ella le comentó que encontraba que ”no la pescaba".

Escobar señaló que a Daniel no le gustan mujeres como ella en la pantalla, sino que a figuras como Pamela Díaz, Yasmín Valdés o Antonella Ríos. Al percatarse que cada vez la convocaba para menos días de la semana, ella decidió renunciar. Él le insistió que se quedara, pero Paula pensó que lo que él tenía miedo era que hablara públicamente debido a que justo en ese momento había sido demandado por Cecilia Gutiérrez.

Por su parte, Sergio Rojas en “QTLD” también narró esta historia, con el permiso de Paula, pero agregó que Daniel también le había dado la instrucción al director que le bajara el volumen al micrófono de Paula cuando hablaba y cambiara el plano para pasar a otra persona.