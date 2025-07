El lado B de Daniel Fuenzalida: Panelistas de “Que te lo digo” recordaron los diversos conflictos que se vivieron en “Me Late”

Se abrió la caja de Pandora de Daniel Fuenzalida y los exintegrantes de “Me Late” salieron a hablar. En el programa de “Que te lo digo”, cuyo dominio web fue registrado por el exHuevo a escondidas, revelaron diversas experiencias que se vivió en el difunto programa de TV+.

Antonella Ríos partió contando dos incómodas situaciones que terminaron con su renuncia al espacio de farándula. “Me sentí poco valorada cuando Caniulef y Huevo hicieron unas muecas extrañas (...) Yo estaba hablando de algo y es como cuando los compañeros te dicen ‘qué latera’”, comentó.

La actriz dijo que después se arregló con el animador, y se puso en su lugar como cabeza de serie. Aunque este no fue el único evento. “Después, él estaba con Felipe Coronado y yo estaba detrás de cámara. Le dice ‘la tuve que cortar porque se estaba poniendo latera’, lo escuché y le dije ‘¿latera quién?’. Se puso blanco", relató.

“Voy a donde Daniel le dije que no me parece lo que pasó, me gusta que me digan las cosas de frente y lo arreglamos. Él me pidió perdón y yo lo sentí genuino. De que me sentí mal, me sentí mal y no fui más al programa. Yo tenía contrato, dije ‘no voy más’ y no fui más. Yo no iba a soportar sentirme maltratada. Pero, yo terminé en buena con él”, agregó Ríos.

Sergio Rojas desclasificó un conflicto que el animador de TVN vivió con el director Ignacio Molina. “Él estaba en el switch y Daniel siempre lo ninguneaba porque era director de misa. Le decía ‘lo único que has hecho es dirigir misas, canuto’ y pasaba como una talla”, comenzó.

“Hasta que un día, lo empieza a increpar y fue tanto lo que le denostó en frente del equipo, (le dijo) ‘si no fueras por mí, no serías nada’. El director deja la sala de dirección, se para en frente de todos y le dice ‘nunca más permito que me trates así. Te crees patrón de fundo y pagas como las hueas. Aprende a ser jefe’”, añadió el periodista.

Una fuente cercana al director se comunicó en vivo con Sergio, y le comentaron que “recuerda que Ignacio renunció por eso, las cosas que pasaron con Paula (Escobar) y tantas más. Para Daniel todos somos y fuimos inventos de él. Ignacio dejó la tele por esto y mucho más”.

Además, Rojas y Ríos afirmaron que presenciaron una ocasión en la que Fuenzalida trató mal al “viejo del Uber”. Él le gritaba reclamándole al señor que quería meterse en la tele siendo que ese no era su programa. Ellos le dijeron que no podía tratar de esa manera al caballero.

Los conflictos con Daniel Fuenzalida

Esto no paró ahí ya que señalaron que también tenía malas palabras hacia Felipe Coronado, quien es íntimo amigo de Daniel. Sergio aseguró que el exHuevo le decía “¡Tú guatón ql que vienes a puro comer! ¿Cuántas veces no terminó llorando? Uno lo normaliza después".

Por su parte, Sergio Rojas reveló que él le pidió trabajo a Daniel y él accedió a trabajar sin remuneración porque pensaba que no había plata. “Después con mucha vergüenza, (escuché) a Daniel decir ‘me llené los bolsillos de plata con el Me Late porque a mí me pagaban y yo no le pagaba a nadie’. Uno se sentía tan estúpido porque pensé que no me pagaban porque no tenía presupuesto”.

Mientras que Luis Sandoval reveló lo duro que fue Fuenzalida después de que él se quedó en panne en la carretera. Después no lo dejó entrar al estudio por llegar tarde al programa y le puso llave a la puerta.

Rojas señaló que solo una vez tuvo un encontrón con el exHuevo, por lo que le dijo que “te crees un patrón de fundo. A mí no me vas a tratar así y a la gente la tratas pésimo y les exiges. Te crees dueño de fundo y no tienes fundo”.

Sergio comentó que Daniel fue “mala onda” con él durante el programa, por lo que renunció. Fuenzalida se puso en la puerta pidiendo que no se fuera, se reconciliaron y terminaron ambos llorando.

A pesar de todas experiencias que vivieron y presenciaron detrás de cámara, ellos rescataron que sí la pasaron bien durante “Me Late”, especialmente en la era de Zona Latina. Rojas señaló que “la gente podría pensar que pasábamos un infierno, pero lo pasábamos (bien). Era entretenido, una terapia, nos matábamos de la risa”.