“La guerra que teníamos la dejamos atrás”: Daniela Aránguiz y el presente de su relación con Jorge Valdivia

Gissella Gallardo entrevistó para ‘Hay que decirlo’ a Daniela Aránguiz, quien abrió la puerta de su inmensa casa, para hablar de lo humano y lo divino, pero enfocado en su actualidad de soltera, tras ya estar separada de Jorge Valdivia hace tres años.

Consultada sobre cómo es su relación ahora con el padre de sus dos hijos, la panelista aseguró que “nos llevamos súper. Yo creo que en este momento de la vida hemos llegado como a una etapa que ya dejamos como toda la mala onda, las peleas”.

"La guerra que teníamos la dejamos atrás después de todas las cosas que han pasado últimamente y nos llevamos bacán como papás. Podemos salir a comer juntos con nuestros hijos, que al final es lo que nos importa y lo que nos va a unir para toda la vida", agregó.

Gallardo le preguntó sobre el lugar que ocupaba el exfutbolista en su vida: “Yo siempre voy a estar ahí para él, para lo que necesite de mí. Nos costó mucho llegar aquí porque no fue como de la noche a la mañana (...). Yo creo que él nunca pensó que yo, siendo una figura pública, iba a entrar a una cárcel y esas cosas, cuando uno las hace muy del corazón, demuestran realmente quién está ahí contigo en las buenas y en las malas", cerró.

Respecto a su vida laboral, Aránguiz puntualizó que sí se imaginó trabajar en dos canales al mismo tiempo. “Es un hobby que me da dinero. Se me hace fácil, me encanta el show televisivo. Yo lo paso bien”, dijo.