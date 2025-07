“Me carga porque siempre es lo mismo”: Antonella Ríos se quebró en vivo tras sentir que su trabajo ha sido poco reconocido

Una columna de Larry Moe tocó una fibra en la actriz Antonella Ríos, quien terminó emocionándose en pantalla en el último capítulo de “Que te lo digo”. Por lo mismo, después se dirigió a su cuenta de Instagram para explayarse y explicar su sentir.

El columnista de LUN está realizando un torneo de panelistas de farándula, en donde fueron destacados Sergio Rojas y Luis Sandoval, pero sin ninguna mención a la actriz. Ella recalcó su felicidad por el reconocimiento de sus compañeros, pero también transparentó su decepción por no ser valorada.

“Cuando a uno no lo eligen, ni lo nombran ni lo mencionan”, partió su descargo. “El daño al ego fue bastante profundo (...) Nunca me he sentido avalada por la cresta que me saco trabajando y me da mucha pena”, dijo con la voz quebrada.

Al escuchar esto, Sergio se acercó para abrazar a su compañera y contenerla, quien le recalcó que no necesitaba ese reconocimiento porque es parte del equipo de un programa exitoso.

Antonella explicó que se siente así porque “me saco la re contra cresta trabajando para que ni siquiera me mencione. Me sentí mal”.

Ellos recalcaron que su compañera sí les dio las felicitaciones por ser reconocidos por Larry Moe, y ella también agregó que “una cosa no tiene nada que ver con la otra. Las felicitaciones son una cosa y poder descargarme es otra. No voy a guardarme lo que siento, nunca me voy a quedar callada porque lo que siento, lo siento de la guata”.

Rojas recalcó que la hace parte de su nominación, y que él la necesita. “No te lo digo de la boca para afuera, por favor siéntelo. Yo no sería ni tendría la performance si tú no estuvieras acá”.

Con la voz quebrada, Ríos le respondió “yo lo siento de ustedes (la valoración). Yo los quiero. Me carga porque siempre es lo mismo. Uno espera que si tú estás todos los días sacándote la cresta, para arriba y para abajo, por última haya una mención, algo”.

Su explicación en Instagram

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Antonella Ríos explicó su sentir y que no existan malos entendidos. “Para mí trabajar todos los días, todos los días es harta pega, es harto trabajo, harta dedicación. Dejar un poco de lado a los niños, la pega es absorbente”.

“Al mismo tiempo me encanta trabajar. Por otro lado, siempre estoy como al 3 y al 4 en temas de tiempo, dejando un poco muchas situaciones personales de lado. Sigo avanzando porque los deberes son los deberes y uno como mujer no solamente tiene que producir, sino que también hacerse cargo en la casa de lo que vaya pasando, de las necesidades de tus hijos, de que tengan todo lo que necesitan para poder tener una vida lo mejor posible. Lo que no solamente pasa por lo económico sino que también pasa por lo emocional”.

“Yo creo que no soy la única y con esto puedo representar a más personas que están viviendo un proceso, un tiempo difícil donde uno tiene que lidiar con las emociones personales. Además, con los cuestionamientos, con el estrés, con el cansancio, con la sobrecarga mental, con resolver, con hacer lo mejor posible todos los roles en todos los espacios”.

“Obviamente mucha gente me va a criticar porque pensará que quizás yo soy una persona súper envidiosa, una persona súper poco humilde, cosas así. Y en realidad todos los descargos pasan un poco por una sobrecarga mental que tengo”, confesó.