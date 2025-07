“Me faltó un buen líder”: Chilota hizo un mea culpa por la elección en su equipo en Mundos Opuestos que dejó un gusto amargo

Durante el capítulo 33 de Mundos Opuestos –del 15 de julio–, Sergio Lagos anunció los cambios en los equipos originales: se armarían desde cero. Fernanda “Chilota” Valenzuela y Leonardo “El Princeso” Vallana fueron los encargados de formar a sus respectivos teams.

Y tras la conformación de los equipos, quedó la tole tole, puesto que no todos estuvieron de acuerdo con las estrategias de elección, más de “Chilota” que de “El Princeso”.

Sin ir más lejos, Roon Antonio quedó afectado, ya que sintió como una “traición” de Fernanda –con quien ha sido bien cercano durante la estadía–, ya que eligió como último lugar a José Luis “Joche” Bibbó sobre él.

Alguien que tampoco quedó muy conforme por quedar en el equipo de Valenzuela fue Evelyn Ortiz, quien lo dejó en claro en la prueba para decidir quiénes vivirían al menos por la siguiente semana en el Futuro y quiénes en el Pasado.

Y es que al finalizar la competencia, la cual ganó el equipo de Leonardo, la atleta nacional comentó su descontento por formar parte del team de “Chilota”.

“Desde que me eligió a mí, ‘Chilota’, ahí todo partió mal, porque sabía lo que se venía. La selección era muy obvia. Me iba a separar con las personas que igual tengo un poco más de lazo, cosa que a mí me cuesta demasiado, sobre todo de la Vale, de Jp, de la Cata, de Roon”

“Hemos entrenado tanto... y siento que igual llego a un grupo en que el entrenamiento no es parte de su vida, y lo puedo entender, pero sí es algo que me va a complicar mucho. Yo sé quiénes acá quieren entrenar, a quiénes le gusta... Nacha siempre dice que a ella no le gusta entrenar, no le gusta competir, y eso claramente que es contra del objetivo como equipo”.

El mea culpa de “Chilota”

Luego de sus decisiones para conformar el equipo –que hoy duerme en el Pasado–, Fernanda Valenzuela tiene en claro su error. En esta línea, como pudo recoger Lima Limón, la joven comentó que “creo que me guié más por la fuerza física y no por la agilidad mental o la estrategia para elegir el equipo. Partí por Evelyn porque para mí es la más fuerte, aunque por convivencia no la habría elegido”.

“A las demás mujeres las elegí más por convivencia, como Eskarcita y Nacha. También quise a Diego y Alan porque son muy fuertes, le han ganado a varios. Aposté también por Jota (José Pablo), porque dijo que hacía mountain bike, y me parecía que era de los más fuertes, pero me equivoqué con él, es muy soberbio”, agregó.

“A la Matu (Matilda) la elegí porque la otra opción era Marlen, que era siempre un lastre que nos retrasaba en el equipo anterior. Y finalmente a Joche lo elegí por presión social, porque todos en mi equipo me decían que tenía que tenerlo”, siguió.

“Creo que puse muchos niños y faltaba madurez, no hacen tanto caso. Además me faltó un buen líder, me confié de Joche, pero él no tiene espíritu de capitán. Debí poner a Daúd”, sentenció ‘Chilota’.