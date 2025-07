“Me sentí muy humillado”: reconocida figura de programa “Rojo” desmiente a guardias de seguridad que lo acusaron de haber robado en un supermercado

Un desagradable episodio reveló haber sufrido estos últimos días el exparticipante del programa “Rojo”, Juan Ángel Mallorca, quien luego de haber ido a un supermercado de la comuna de La Florida para comprar algunos productos, fue acusado por guardias de seguridad del recinto comercial de haberlo robado.

Una inesperada reacción por parte de los trabajadores de uno de los comercios de la cadena Walmart en el sector de Santa Amalia que según indicó Mallorca, le causó “gran vergüenza” y un evidente sentimiento de “humillación”.

La “humillación” del rostro de TVN

“Me encuentro acá en el Líder de Santa Amalia, en La Florida”, inició el artista del espacio de talentos de TVN en un registro publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló el desagradable episodio que sufrió a pesar de haber pagado su compra.

“Pasé a comprar un par de cosas, hago las compras, paso por las cajas de autoservicio, no llevaba muchas cosas (…) paso a la caja, pago. Y a la salida me detiene un guardia pidiéndome la boleta”, prosiguió con su relato el cantante, quien aseguró que dicho comprobante lo “había guardado ya” y que en ese momento lo único que le preocupaba era llevar “en la mano mis cosas que había comprado”.

“En ese momento se acercan dos guardias más diciéndome que devuelva lo robado. Yo, como incrédulo, sorprendido, le pregunto que si es en serio y me dice con una risa, un tanto burlona, que ‘sí’, que devuelva. Y me empieza a decir: ‘Ya, devuelve lo que robaste, si ya te tenemos cachado por las cámaras’. El loco me toca, me trajina un poco acá y no encuentra nada. ¡Por supuesto, no encuentra nada!”, agregó el artista, a esas alturas, totalmente contrariado por el evidente error de los empleados del supermercado.

“Se van, nadie me pide unas disculpas. Y yo pido hablar con el jefe, con gerencia, porque, uno, me sentí muy humillado. Me sentí con mucha vergüenza porque me pararon ante todo el público a la salida. Había mucha gente pasando y fue una tremenda falta de respeto. Vengo a hacer reclamo a otro servicio y no me pescan. El trato es súper malo”, puntualizó Mallorca, que cerró la polémica asegurando que si bien “no utilizo mis redes para esto, creo que ante esta falta de respeto, ante esta situación (era necesario)”.