“No hubo intención de hacer daño”: Paulina Nin sale en defensa de Daniel Fuenzalida

En medio del lío mediático tras el quiebre en la relación laboral entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo –respecto al registro de la marca del pódcast ¿Cómo Están Los Weones?–, el panel del programa Hay Que Decirlo! abordó este tema que remeció el espectáculo nacional.

Cabe destacar que Paulina Nin, además de formar parte del espacio de Canal 13, trabaja junto al exHuevo en El Medio Día, de TVN.

En primer lugar, la exanimadora del Festival de Viña del Mar comentó que Daniel “lo ha pasado muy mal. No lo ha pasado nada bien. Es porque le tiene cariño a la persona con la que estuvo. Él no va a ser una persona que dice: ‘Sabes que más, chao’, y le duelen de repente cosas que se han dicho en la prensa. La verdad es que no hubo intención de hacer daño”.

La defensa de Nin a Fuenzalida

Luego, la exparticipante de Top Chef VIP Chile defendió al conductor de Ahora Caigo: “Yo también encuentro que de repente no hay necesidad de contestar tanto. Tú puedes tener una súper amistad con alguien, pero tienes que guardarte algo para ti. No todo puede saberlo el otro. O sea, con detalles y con cosas tan de repente íntimas”, señaló.

“Puedes tener una amistad y tienes que respetar al otro en todo sentido”

“Aquí hay un cuento que de repente era con todo. Yo creo que si él dice que en algún minuto hubo una intervención por parte de Rosario de sus relaciones amorosas, por decirlo de alguna manera, yo creo que de repente no es... Tú puedes tener una amistad y tienes que respetar al otro en todo sentido, él a ella y ella a él”, agregó.

Por último, Paulina aseguró que “si Daniel me dice mañana, hagamos una sociedad y me firma, yo voy y lo firmo”.