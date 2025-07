Sergio Rojas reveló el supuesto plan de Daniel Fuenzalida que involucraría a Rosario Bravo: “Una estrategia que termina con esta apropiación...”

El escándalo que rodea a la imagen de Daniel Fuenzalida se tomó el último capítulo del programa “Que te lo digo” de Zona Latina, en donde trabajan tres integrantes que formaron parte del difunto espacio del exHuevo, “Me Late”.

Los ojos se centraron en el animador de TVN después de que se filtró el conflicto entre él y Rosario Bravo que provocó el término de la amistad y el exitoso podcast, “Cómo están los weones?”.

Fuenzalida inscribió el título del podcast a su nombre sin decírselo a su excompañera y amiga. Bravo se enteró por su cuenta por medio de un abogado, ella le pidió que regularizara la situación, pasaron meses y nunca sucedió.

Ella no aguantó más la situación, por lo que le escribió un correo en donde expresaba su malestar por esto y cómo la ha hecho sentir al no tomar en cuenta sus opiniones. “El problema es que nunca me vio como una socia, que es lo que le hice ver en el mail”, le confesó a LUN.

El supuesto plan de Daniel Fuenzalida

En el programa “QTLD”, el animador Sergio Rojas entregó una información que recibió, un audio de una persona del círculo del animador, en donde revelaría la supuesta falta de consideración que él tenía por Rosario.

“Nos llegó una declaración, aunque vamos a resguardar el nombre de la fuente, porque así lo pidió, que es muy cercana a Daniel Fuenzalida, en donde relata que Daniel siempre tuvo como plan utilizar a Rosario por un tiempo determinado. Luego, deshacerse de ella y apropiarse del nombre”, reveló.

Los compañeros de panel de Sergio, Luis Sandoval y Antonella Ríos, confirmaron haber escuchado esta prueba de la que hablaba el animador.

“Esta confesión, nosotros la tenemos a través de un audio. Es una confesión en primera persona. De hecho, esta fuente que pide no revelar su identidad, tiene registro de esta confesión de Daniel Fuenzalida a través de WhatsApp”.

“Aparentemente, todo obedecería a un plan, a una estrategia que termina con esta apropiación indebida del nombre ‘¿Cómo están los weones?’”, cerró sin volver a desarrollar este tema.