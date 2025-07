“Sí es una posibilidad no tenerlos”: Magdalena Müller se sinceró sobre la maternidad y su interés en tener hijos

La reconocida actriz nacional Magdalena Müller, quien hoy se encuentra en el reparto de la nueva teleserie vespertina de Mega, Aguas de Oro, conversó en exclusiva con AR13.

En el diálogo tocaron temas sobre su vasta trayectoria, pese a su edad, de más de 20 años, además de sus planes a futuro ahora que contraerá matrimonio con Félix, ingeniero de profesión, con quien lleva más de cinco años en pareja.

Precisamente sobre la maternidad, desde el medio quisieron saber si se imagina teniendo hijos y agrandando la familia con Félix. “Mira, no sé, honestamente no lo sé, no sé si queremos tener hijos”, reconoció la actriz de 33 años.

Frente a esto, le dijeron que al parecer se imagina una vida sin hijos, ante lo que Magdalena confesó que “digamos que sí, lo hemos hablado y lo hemos planteado varias veces, como que para nosotros sí es una posibilidad no tenerlos (...) tiene que ver con un tema más personal. En realidad la maternidad no es algo que a mí me llame demasiado la atención, también es porque quizás he tenido un desarrollo profesional desde muy pequeña, me pasa que me cuesta mucho imaginar cuándo sería un buen momento y me gustaría desarrollarme mucho más profesionalmente”.

Luego, AR13 le comentó que dicen que los hijos llegan cuando uno menos lo espera. En este contexto, Müller señaló que “mis amigas me dicen que nunca es un buen momento, es nomás, llegan y listo, pero bueno, también pienso ‘si yo llegara a quedar embarazada tampoco me parecería terrible, soy una mujer de 33 años, en ese sentido no sería una tragedia en mi vida, pero tampoco sería una tragedia no tener guagua’. Como que me pasa eso, por lo mismo te digo que mi respuesta en este momento podría ser como ‘noticia en desarrollo’ (ríe)“.