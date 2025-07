“Yo cuidaría a Jorge de viejo”: Daniela Aránguiz le cierra la puerta a una reconciliación con el Mago Valdivia

En una sincera conversación con el programa Hay que Decirlo, Daniela Aránguiz abrió su corazón y confesó que aún piensa que existe la posibilidad de una futura reconciliación con su expareja y padre de sus hijos, Jorge Valdivia. Además, en conversación con Gissella Gallardo, la panelista aseguró que actualmente mantienen un vínculo cercano y afectuoso, pese a estar separados hace ya tres años.

Aránguiz fue clara al explicar el actual estado de su relación con el Mago: “Legalmente yo soy la esposa de Jorge, pero hace tres años estamos separados. Nos llevamos muy bien, yo creo que en este momento dejamos atrás la mala onda, las peleas, la guerra que teníamos, después de todas las cosas que han pasado últimamente”.

La exesposa del “Mago” también recordó lo que significó compartir la vida con el exitoso futbolista durante sus mejores años, reconociendo que recibió generosos gestos por parte de él. “Los pro de haber estado con Jorge Valdivia son los premios, los premios por pases gol, por gol, premio por partido ganado. Jorge me regalaba todos los premios que él ganaba. Tú cachai que a los jugadores les ofrecen ‘te vamos a pasar tantos millones por un gol, te vamos a pagar otros millones por un pase gol’ y esos premios eran todos míos”, aseguró.

“La puerta no está cerrada totalmente”

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Aránguiz se refirió a cómo ve el futuro con Valdivia, de quien se separó hace 3 años. Además, se sinceró sobre una posible reconciliación con el Mago: “Yo creo que cuando seamos viejos, la puerta no está cerrada totalmente. Yo creo que Jorge es el fracaso más doloroso de mi vida. Siempre me pongo a pensar quién me va a cuidar a mí de vieja, o a quién voy a cuidar yo de vieja… si tú me preguntas en este momento, a quién cuidaría yo de viejo, sería a Jorge”.

También criticó la falta de apoyo de la familia del exfutbolista: “Nunca me fueron a ayudar con los niños. Me molestaba mi suegra, mi cuñado, me molestan todos, hasta mi mamá. Ya no tengo relación con nadie de la familia de él”.

Finalmente, recordó uno de los momentos más duros de su historia juntos: “Yo creo que él nunca pensó que yo, siendo una figura pública, iba a entrar a una cárcel. Y yo creo que esas cosas, cuando uno las hace muy de corazón, demuestra quién está ahí contigo”.