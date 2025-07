“Yo quiero saber... ¿Dónde está la demanda?“: Jordi Castell se volvió a referir a la polémica que surgió tras sus dichos en Miss Universo

En una fuerte controversia se vio envuelta el fotógrafo Jordi Castell tras sus dichos en la transmisión de la final del Miss Universo 2024, en donde estaba compitiendo Emilia Dides.

PUBLICIDAD

“Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien ahí...”; “Habían algunas que parecían perritos con distemper” y “parecen transformistas con el maquillaje”, fueron parte de las frases que lanzó el panelista en el espacio estelar que fue transmitido por Chilevisión.

A raíz de estas palabras, la organización internacional anunció que tomaría acciones legales en contra del rostro de TV+. “La conducta del Sr. Jordi Castell no ha pasado desapercibida”, partieron.

“La Miss Universe Organization está comprometida con defender el honor y prestigio de nuestras candidatas, alineándose con nuestros valores fundamentales. Nuestro equipo legal tomará todas las acciones necesarias para mantener la dignidad y la ética de nuestra organización en toda su extensión”.

En dicho momento, Jordi poco se preocupó de este posible litigio en su contra. Castell aseguró al Filtrador que “serán los profesionales quienes tendrán que hacerse cargo de la situación. Por supuesto, ya me hice asesorar y me encantaría saber hasta dónde quieren llegar”.

La actualización de Jordi Castell

Esta semana en “Tal Cual”, Jordi Castell se volvió a referir a esta polémica que lo rodeó a finales de 2024. “El año pasado me cancelaron desde ejecutivos de televisión hasta calilas y mojojos por la hipótesis que tiré de la Miss México en Miss Universo. Me amenazaron con los quintos infiernos de la demanda a toda costa. Yo quiero saber... ¿dónde está la demanda?“, dijo mirando directamente a la cámara.

“Hasta El Mercurio publicó que me iban a demandar, mi pregunta es: ¿El Mercurio me llama de vuelta? Yo por supuesto en 2 minutos y medio estaba blindado con abogados que me decían que era completamente improbable que me demandaran. ¿El Mercurio publicó mi respuesta? No, no la publicó. Chilevisión me cancelaron, me cancelaron todos“, reclamó.