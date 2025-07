“¡Ándate a la...!”: Daniella Campos se retiró del estudio de “Zona de estrellas tras tenso cruce con Adriana Barrientos

Nuevamente quedó la grande en “Zona de estrellas”, la cual terminó con otra salida del set de una de sus panelistas. Un comentario de Adriana Barrientos terminó por colmar la paciencia de Daniella Campos, quien decidió salir del programa minutos antes de que éste terminara.

Hace unos días que el clima entre ambas estaba tenso después de que la gemela bromeara con la licencia médica presentada por La Leona, y sugirieron que ésta era falsa. Esta talla fue pésimamente recibida por Barrientos, quien llamó desde su reposo al programa para pararle los carros a Campos.

Sin embargo, todo explotó este viernes en el set del programa de Zona Latina. Se estaban discutiendo las acusaciones en contra de Roberto Dueñas por su comportamiento en espacios laborales por parte de una periodista deportiva.

Campos presentó la defensa que le entregó el “Peluche” y aseguró no haber vivido una mala experiencia con él. “Yo jamás sufrí malos tratos de él (...) Esta figura de la persona agresiva, maltratadora, es la que me cuesta entender“, dijo, aunque negó una cercanía con Dueñas.

Ante dicho comentario, Barrientos señaló que: “Ay, Daniela. Si yo estaba ahí cuando le decías: ‘Roberto, pololea conmigo, porque yo quiero ser famosa, como la Marlen’. A modo de chacota. A modo de lo que sea, pero se lo decías”.

La salida de Daniella Campos del estudio

Aunque la gota que derramó el vaso vino después cuando Adriana volvió a tirarle un palo a su compañera. “Viví seis meses con Roberto en un reality, que no se te olvide. Roberto es una persona bien curiosa, es muy amigo de sus amigos… A mí no me extrañaba nada la defensa acérrima que hace Daniella Campos a Roberto Dueñas”, comentó.

Esto molestó profundamente a Daniella, quien dijo lo siguiente: “Ya está esta mujer. ¿Sabes qué?… Esta ya es la segunda". Luego procedió a levantarse de su asiento e irse mientras transmitía el programa, pero sin antes decirle: “¡Ándate a la cresta!”.

Adriana aplaudió después de que Daniella se retiró del estudio, y continuó con su punto. No obstante, desde fuera de cámara señalaron que se iban a ir a una pausa, mientras Manu González, quien estaba a cargo de la animación, dejó en evidencia su agotamiento.

Una vez que pasó este incidente, Daniella Campos fue contactada por el tiktoker Danilo 21 y entregó su versión de los hechos, el cual fue compartido por el joven en su canal de difusión de Instagram. Ella partió diciendo que le encantan estos momentos de reacciones al aire, pero “otra cosa muy distinta es que una persona esté hostigándote constantemente”.

“Ella lo único que quiere es pelearse conmigo para salir en la prensa porque sabe que esa es la única forma que tiene para hacerlo”, agregó. Daniella aseguró que Adriana le ha colgado diversos romances y no le dio importancia, pero le molestó que lo hiciera con Roberto por dar su versión. “Yo no estoy para ese tipo de situaciones”, añadió.

De igual forma, Daniella aseguró que su compañera le facilitó el contacto de ella a un amigo que quería conocer a la gemela, a cambio de un par de botas. “Una cosa aún más grave es que yo conocí a una persona que se comportó mal conmigo en el cumpleaños de Adriana, y para pedirme perdón me invitó a comer”.

“Ese amigo de ella me contó que como yo le gustaba a él, le pidió a Adriana que le hiciera gancho. Resulta que ella le dijo que le hiciera gancho, pero si le compraba unas botas. Yo le acepté sus disculpas, pero no me relaciono con las personas así”.