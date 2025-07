“Le abrimos la puerta al desinterés”: Américo se sinceró sobre su separación con “Pepa” y descartó que haya existido una infidelidad

Este viernes, se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” por las pantallas de Chilevisión, el cual tuvo como invitado principal a Américo. En una conversación profunda y emotiva con Diana Bolocco, el cantante abrió su corazón repasando su historia de vida, los momentos más difíciles que ha enfrentado y el amor.

El cantante habló en profundidad sobre su actual relación con la comediante Yamila Reyna. “Hoy Yamila es el amor de mi vida. Me enamoré, me enamoré profundamente”, dijo emocionado.

Él relató que su romance comenzó con lentitud, pero siempre desde el respeto. Ante la pregunta de Diana sobre su demora en dar el primer beso, Américo respondió entre risas: “Soy culpable, realmente culpable. Pero estuve bien, estuve perfecto”.

Sobre su actual pareja, Américo comentó que “es una mujer tremendamente poderosa. No sé cómo me vaya a ir, pero lo que me deja tranquilo es que ella hoy día es mi decisión”.

El artista también reveló una emotiva anécdota sobre un amuleto que Yamila le regaló como símbolo de confianza. “Ella me lo prestó para que yo me sintiera en confianza. Estoy dispuesto a lanzarme al vacío”, contó.

Sin embargo, admitió que este amor también le genera temor: “Si pierdo a Yamila, yo te juro que me volvería a perder yo. Y eso no lo quiero. Ya perdí una vez y me costó muchísimo”.

Su separación con Pepa

Asimismo, Américo también se refirió a su separación de María Teresa Órdenes, conocida como “Pepa”, con quien compartió 24 años de vida y es madre de sus dos hijos.

“Le abrimos la puerta al desinterés, al desamor, a la desatención… y con mucha tristeza y de manera muy cómplice dejamos que hiciera muy bien su trabajo”, reflexionó.

Sobre cómo tomó la decisión de terminar la relación, recordó que “un día, por un roce ‘X’, decidí. Llegué a la casa, se lo comuniqué y muy valientemente la miré a los ojos y le dije que ya no quería más ese tipo de relación. Y salí de mi casa en octubre del 2023, con lo puesto y un par de trapos más”.

Américo aclaró sobre los rumores de infidelidad que circularon en ese entonces, “no hubo una infidelidad. Nunca existió otra mujer u otro hombre. Solamente dejamos que se instalaran estos personajes de desinterés y desamor”.

Pese al quiebre, el cantante señaló que “valió la pena mi relación con Pepa. Tuvimos momentos maravillosos. No podría haber una mejor madre para mis hijos”.

Aunque actualmente no mantienen contacto, Américo destacó la generosidad y la cercanía que le permite tener con sus hijos. “Me fui a vivir cerca de ellos para poder estar presente. Pepa ha sido muy generosa en eso”, cerró.