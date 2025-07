“Fue demasiada coincidencia”: Eduardo Fuentes recordó una particular anécdota que vivió con Parived el mismo día del terremoto de 2010

Antes de que estallara el Caso Relojes VIP, la figura de Parived estaba principalmente asociada a su exesposa Tonka Tomicic y el misticismo. Apelando a esta última faceta, el animador de TVN, Eduardo Fuentes, desclasificó una anécdota con Marco Antonio López.

PUBLICIDAD

En su podcast “Mari con Edu”, el cual anima junto a María Luisa Godoy, él nos remontó a una década atrás durante la época del Festival de Viña del Mar. Fuentes se estaba alojando en el Hotel Sheraton y decidió ir a comer a la terraza con su amiga Diana Bolocco durante el atardecer.

Ahí fue cuando apareció Parived junto al Dandy chileno, personaje al cual quería evitar el animador, por lo que se tapó. Sin embargo, reconocieron a la hermana de Cecilia Bolocco y se acercaron a saludarla.

Dandy llamó a López para presentárselos, Eduardo nunca había conocido a la pareja de Tonka en ese entonces. “Viene este hombre levitando para acá (...) Ni ella ni yo lo conocíamos. Yo me ahueoné y me puse nervioso porque venía el Pari”, dijo Eduardo.

“Yo me paro a saludarlo y en vez de decirle ‘hola Parived’, le digo ‘Percival’. Yo creo que él pensó que yo me llamaba Percival. Ahueonao, ¿por qué le dije Percival? Me puse nervioso, si nunca había estado frente a un semi Dios", bromeó el animador.

“Me dio vergüenza, de hecho cuando lo recuerdo me da vergüenza. Si es una persona no más y me puse nervioso”, reconoció. Diana se estaba riendo de la situación. “No sé por qué, qué tontera”, añadió.

La curiosa anécdota de la gaviota y Parived

Esta historia no quedó ahí, ya que Eduardo agregó un dato sorprendente sobre este encuentro. “Pasó una cosa rara en esa conversación”, dijo el comunicador, mientras ilustraba la escena: una gaviota aterrizó en una mesa cercana y comenzó a comer unas papas fritas de un plato. Parived les dijo que la miraran y en ese instante “la gaviota paró y nos quedó mirando”.

PUBLICIDAD

El ave los miraba fijamente con todos sus ojos posados en ella. “Se fijaron, algo raro va a pasar. Le prendí una vela: 27 de febrero (de 2010). El mismo día del terremoto (...) fue demasiada coincidencia”, reveló Eduardo Fuentes.

Por su parte, Godoy no creyó que esto realmente tuviese una significado especial, sino que fue una casualidad.