Yuyuniz Navas lapidó a dos de sus excompañeros de “Gran Hermano”: “Es fome, no le creo nada” y “se portó como el...”

Yuyuniz Navas aterrizó en el podcast del tiktoker farandulero Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde recordó su controversial paso por la segunda temporada de “Gran Hermano”. Ella fue la tercera eliminada del espacio tras permanecer 23 días en la casa más famosa del mundo.

PUBLICIDAD

Ella se sinceró y dijo que le hubiese gustado “jugar más”, haber causado más controversia dentro de la casa y provocar más a sus compañeros. De igual forma, confidenció que la producción no los dejaba realizar diversas actividades para entretenerse, y se quejó de la división entre los famosos y los desconocidos.

“Me arrepiento de no haber hecho más show”, comentó. “Yo hubiera peleado más, hubiese revolvido más la olla, me hubiera robado los huevos”, agregó Yuyuniz tras ser consultada sobre sus arrepentimientos por el dueño de casa.

Asimismo, Navas aseguró que le debieron haber dado más protagonismo, y eso fue uno de los motivos por el que fracasó. Ella se quejó de que Gran Hermano nunca le llamó para recibir instrucciones, como lo hacía con Michelle Carvalho y Camila Andrade.

En esa misma línea, la actriz atribuyó al fracaso del reality la falta de identidad y respeto que se le otorgaba a Gran Hermano.

La crítica a sus excompañeros

Danilo 21 puso en aprietos a su invitada, y le preguntó a qué compañero no le gustaría volver a estar en un reality. El nombre que entregó dejó con la boca abierta al joven. “Pedro Astorga”, contestó la hija de Eli de Caso.

Al entregar sus razones, ella partió diciendo “es que es fome, no le creo nada” y argumentó que esta opinión la formó después de observar su comportamiento en la casa y su intuición.

PUBLICIDAD

“No le creo, lo encuentro fome, no comparte, no tiene contenido, es autoritario. A veces es bastante poco caballero y mala onda”, agregó. “Pero puede ser una excelente persona, pero a mí hoy día lo encuentro fome y no estaría en un reality con él porque es muy aburrido”, añadió.

No fue el único excompañero de reality que lapidó Yuyuniz, sino que también se fue con todo en contra del expololo de su hija, Miguel Martínez. “Jugó mal (con mi hija). La Anto lo apoyó, lo apoyó con su team que invirtió plata para ayudarlo a quedarse. Le llevó el monito, fuimos a buscar el monito, no sé a Timbuktú”.

“Miguel se portó como el... Fue entero chanta con la mejor participante de ‘Gran Hermano’. Él andaba buscando por todos lados, a la que le sirviera”, añadió y aclaró que a su hija no le atraía el español en demasía.