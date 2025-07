Daniel Fuenzalida se descargó en vivo y lanzó dardos tras polémica con Rosario Bravo: “Siempre me han querido dar”

Desde el interior de un vehículo y en una conversación exclusiva con el programa Primer Plano, Daniel Fuenzalida abordó, una vez más, la polémica que lo enfrenta con Rosario Bravo, su excompañera en el podcast “Cómo están los weones”. En medio de críticas y acusaciones, el animador realizó un mea culpa, aunque no sin lanzar duras críticas a quienes —según él— lo han atacado injustamente.

El conflicto se desató luego de que Fuenzalida inscribiera a su nombre la marca del mencionado podcast en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), sin informar previamente a Bravo, quien había sido pieza clave en popularizar la frase.

“Yo podría haber pasado por aquí (de largo), pero no, fui yo el que paré para poder aclarar las cosas y yo mañana voy a hacer un listado, porque se me he tratado con alevosía”, partió declarando el Huevo al ser consultado por Miguel Acuña, reportero de Primer Plano.

“Se me ha tratado de sinvergüenza, de delincuente, de ladrón, pero no le he robado ni un peso a nadie”, sostuvo el conductor.

Fuenzalida justificó su actuar argumentando que “solamente inscribí dos cosas en el Inapi, que fui socio, tanto El Filtrador como ¿Cómo están los weones?... ¿Es tanto pa’ darme?”, cuestionó.

El rostro de TVN fue más allá y apuntó a una supuesta persecución: “Siempre me han querido dar, hueón. Esta vez, cuando me va bien en la tele, buscan lo mínimo para poder reventarme”. También se refirió a quienes han levantado críticas desde su pasado profesional, como Sergio Rojas y Paula Escobar, excompañeros en “Me Late”, programa que también ha sido objeto de controversias por el trato a su equipo detrás de cámaras.

“Sí puedo hacer mea culpa, yo lo hago, por no avisarle a Rosario, pero sinvergüenza no soy”, aseguró el animador.

En esa misma línea, Fuenzalida aseguró que intentó cerrar el capítulo de forma amistosa: “Creo que se me ha dado mucho por algo que se pudo haber solucionado de otra manera. Yo le dije a Rosario: ‘aquí está el 100% de tu marca, pero después salgamos a aclarar que aquí está todo bien, está solucionado’. No quiso y ella se destajó dando entrevistas en todos lados”.

Cabe destacar que el animador dio a conocer que aún tienen compromisos pendientes con su excolega del podcast, lo que incluye grabaciones, entre otros “compromisos comerciales”, según señaló, por lo que podrían ser vistos reunidos en una última grabación. Sin embargo, Bravo no quiso referirse a esto.