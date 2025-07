“Solicité una audiencia con la ministra Orellana”: Adriana Barrientos cree que Emeterio Ureta compartió su foto a modo de “venganza”

Durante el reciente episodio de Zona de Estrellas, el panel abordó la filtración de una imagen erótica e íntima, por parte de Emeterio Ureta, que afectó a una de sus comunicadoras: Adriana “Leona” Barrientos.

En este contexto, la modelo afectada dio su postura sobre lo que podría haber motivado a Emeterio a compartir el registro en sus redes sociales.

“A mí me llamó mucho la atención que justo esto haya ocurrido el domingo mientras estaba en Primer Plano. Y por qué yo me siento agredida también como panelista, porque tuvimos un tema aquí al aire donde comentábamos los requisitos que tenía que tener una mujer para poder ser pareja de él”, comenzó diciendo Adriana.

“La verdad es que a mí no me pareció correcto los requisitos que don Emeterio Ureta, igualmente yo tuve que comentarlo acá porque para a mí para eso me pagan, para dar mi opinión”, siguió Barrientos.

“Me da la sensación que esta fue una venganza”

Luego, respecto a las “motivos” que cree Adriana que pudo haber tenido Emeterio para hacer esto, afirmó que “a mí me da la sensación –no tengo pruebas pero tampoco dudas– que esta fue una venganza. Porque a Emeterio Ureta yo creo que no le cayeron nada bien mis palabras en ese momento”.

“Y a mí me da la sensación que, independiente de todo esto, uno, hay una venganza, de parte de Emeterio Ureta hacia mí por no compartir su opinión; y lo segundo que me llama la atención, es que entiendo que él está atravesando por un momento de salud bien complicado, yo que padecí un tumor, sé que es un golpe para el bolsillo de cualquiera”, continuó la mujer de 45 años.

“Entonces, aquí hay dos cosas: venganza pública y subir esta foto para aprovecharse mediáticamente y poder ir a cobrar un dinero al canal donde trabaja su hija”, argumentó.

“Me dicen que lo están contactando y que el caballero tiene la intención de hacer un móvil”

Sumado a esto, Adriana Barrientos contó que se enteró que, posiblemente, Emeterio Ureta podría conversar con el programa de espectáculos de Mega, Only Fama.

“A mí me contactó hoy día el programa Only Fama para poder hacer un día junto a mí, pero nunca se me habló de una invitación al panel. Y yo estuve haciendo un par de averiguaciones, y fíjate que por ahí –no me lo dijo la persona que me contactó, por supuesto, ni esto está confirmado por el canal–, pero me dijeron que, probablemente, la persona que iba a estar en el panel lucrando con el daño que a mí me ha hecho, con esto tan vejatorio, es el mismísimo Emeterio Ureta”, comentó

“No me han confirmado. Estas son fuentes no oficiales, personas que trabajan dentro del canal y me dicen que lo están contactando y que el caballero tiene la intención de hacer o un móvil o un enlace... simplemente quiere ir a cobrar por lo que a mí me hizo: ir a cobrar por haber hecho noticia por haber levantado esta foto”, señaló Barrientos.

“Seguramente, aunque pida disculpas públicas, jamás va a aceptar lo que yo estoy pensando y cuáles son las reales intenciones de él, pero a mí la verdad es que no me convencen”, añadió.

“Y te digo algo... este programa se contactó (con él) para que me pudiese pedir las disculpas públicas pertinentes y él no quiso un contacto telefónico con este programa, mucho menos un Zoom: no quiso porque este programa no le va a pagar, siendo que yo soy la víctima y estaba abierta a escuchar sus disculpas públicas”, enfatizó la creadora de contenido.

La cita que le solicitó Adriana Barrientos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género

Por otro lado, confirmó que se puso en contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para que situaciones como estas no pasen por alto.

“En vista de que no hay nada de eso, yo solicité una audiencia con la ministra Antonia Orellana, que es la ministra de la Mujer. No por mí, sino que por mí, las próximas que vienen y las que fueron”, compartió.

“Estoy esperando que me la dé... ella tiene un proyecto de ley que busca fortalecer la legislación en materia de violencia de género, especialmente en entornos digitales”, cerró el bloque la ‘Leona’.