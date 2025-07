“He tenido las oportunidades que muchas mamás seguramente no han podido tener”: Pamela Díaz se sinceró sobre la crianza de sus hijos

En el capítulo debut del nuevo pódcast de TVN, llamado Mamá Por Siempre y conducido por María Luisa Godoy, la primera invitada fue Pamela “La Fiera” Díaz, abordando cómo vive la maternidad, sobre su embarazo y la relación que tienen hoy con sus tres hijos: Pascuala, Mateo y Trinidad.

PUBLICIDAD

En un comienzo, la exanimadora del Festival de Viña, María Luisa, le preguntó a la conductora de Hay Que Decirlo! cómo es como madre. En este contexto, ‘La Fiera’ confesó que “como mamá, soy muy relajada. Tienen que tener los niños muy claro que a mí las mentiras me cargan, entonces yo siempre los amenacé –muy mala forma de decirlo–, si me mentían y yo llegaba a saber que era una mentira, el castigo era doble o triple”.

Minutos más tarde, la exconductora del matinal Buenos Días A Todos, quiso saber si Pamela era de piel, ante lo que reconoció que “no, pero mis hijos tampoco. Yo estoy criada así... de hecho, un abrazo es para el Año Nuevo”, aunque, indicó que con su hija menor, Pascuala, “es especial, es que ella duerme conmigo. No si soy pésima madre: tiene 9 años”.

“No me puedo quejar porque a mí me va muy bien”

Por otro lado, respecto a cómo ha sido cumplir el rol de madre y padre, Díaz contó que “ahora que estoy más grande y lo veo, no me puedo quejar porque a mí me va muy bien y he tenido las oportunidades que muchas mamás seguramente no han podido tener –y gracias a Dios tengo hijos sanos–, pero, creo que más allá del tema de las lucas, hay un tema... yo no tengo ningún fin de semana libre, porque mis hijos nunca se van con su papá. Tengo que tener siempre ayuda, si no no puedo".

Sumado a lo anterior, consultada sobre su madre y qué tiene de parecido con ella, dijo: “Mi mamá es joven, es del 62′. Somos súper partners. Por ejemplo, ahora a mi fiesta va mi mamá y la Trini: mi mamá viaja de Perú a la fiesta”

“Me gusta dominar toda la situación: mi mamá también es así. La base familiar es lejos mi mamá... es de ir a hacer asado todos juntos, para todos lados nos vamos de vacaciones”, agregó Díaz.