Mario Horton recuerda la muerte de su personaje Gabriel en ‘Los 80′: “Me enfermé, amanecí con fiebre...”

Mario Horton habló de su carrera, de los humano y lo divino en el podcast “Los Reyes del Drama”. Hizo un recorrido por su trayectoria en teleseries, partiendo por su debut en 2006 en TVN con “Amor en Tiempo Récord”. En esa producción interpretó a Amaru Labra, un joven decidido a descubrir al culpable de la muerte de su hermano —un afamado nadador nacional— tras una noche de fiesta.

Al hablar de este proyecto, el actor subrayó el parecido entre esta teleserie y la serie española ‘Olympo’, recién estrenada en Netflix y también ambientada en el mundo del deporte de alto rendimiento. “Al ver el tráiler, me vino a la mente esta producción escrita por José Fernández, galardonada con el Altazor al Mejor Guión. Fue bien entretenido, bien potente, bien jugado. Yo creo que no le fue muy bien por lo mismo, era una teleserie distinta a lo que se venía haciendo”.

Luego de “Amor en Tiempo Récord”, Mario Horton recordó que vinieron trabajos como “Floribella”, donde dio vida a personajes “más simples”, pero destacó que con el tiempo ha podido ir sacándose la etiqueta de galán, pudiendo experimentar otros roles mucho más complejos. Claro ejemplo de ello son personajes como Gabriel de “Los 80” o el padre Reinaldo de “Perdona Nuestros Pecados”, uno de los roles más recordados del actor, el cual interpretó entre 2017 y 2018.

El actor recordó su paso de TVN a Canal 13 en los inicios de su carrera: “Sentí un ambiente más cálido en el 13, TVN era una mole gigantesca y eso generaba una especie de frialdad en el ambiente cotidiano. Eran espacios muy grandes. Cuando me fui al 13 el encuentro con las personas era más frecuente y más cercano. Me sentí más contenido, más querido. Me sentí más cómodo en el 13”, comenta.

Luego empezó a tener roles más importantes en Canal 13: “Fue un salto relevante en mi carrera en un momento en el que uno necesita consolidarse, porque empiezan a pasar los años y si uno no penetra en los elencos empieza a costar cada vez más”, asegura.

Su rol en la serie ‘Los 80′

Al consolidar su carrera en el 13 con “Los 80”, “fue muy importante. Es un personaje que retrata un lugar político en el que yo me siento tributario también. Yo vengo de una familia con una historia política importante. Era un mundo que yo siempre conocí. Fue muy emocionante poder poner eso en la pantalla abierta”.

El actor recordó la trágica muerte de su personaje y cómo esto le afectó: “Yo estaba recién separado y yo quedé para la cagá, me enfermé, amanecí con fiebre, se me juntaron muchas cosas y somatice un duelo porque fue un personaje muy fuerte de hacer”, recuerda.

Luego vendría un nuevo desafío en el 13, la teleserie nocturna “Secretos en el jardín” donde Horton interpretó a un periodista que investigaba el caso de los psicópatas de Viña del Mar. La teleserie tuvo malos resultados de sintonía a pesar de ser considerada hoy en día como una teleserie de culto.

“A mí me gustaba la historia, me encantaba el elenco, la estética, la dirección de arte, etc. Lo pasé demasiado bien. Fue una apuesta grande, no era una teleserie barata, se hicieron grandes esfuerzos como traer a Perez-Bannen de TVN, al director Rodrigo Velásquez. Hubo grandes esfuerzos que no se vieron traducidos en el rating como se esperaba. Mi teoría es que le faltó algo que no puede faltar en el género que es un triángulo amoroso central. Era muy fácil corregir eso”, reflexiona.

Tras realizar su última teleserie en el 13, “Chipe Libre”, el actor se traslada a Mega donde fue conquistado por el proyecto de “Perdona nuestros pecados”, que le traería otro tremendo personaje: el padre Reinaldo Suárez.

“Intuí que le iba a ir bien y que iba a tener un trabajo actoral desafiante que iba a disfrutar. La Quena (Rencoret) es una genia de las teleseries, imagínate lo que ha levantado. Su genialidad es lo que mantiene esto vivo y que ella haya confiado en mí, no pude decirle que no y por suerte, quien sabe quien habría hecho al padre Reinaldo y que hubiera sido de mí en mi carrera, porque los proyectos te catapultan o no. Este para mí fue un disparo para arriba súper importante. Hacer esta teleserie fue tremendo”

Próximamente, el intérprete volverá a la pantalla chica siendo uno de los protagonistas de la nueva teleserie nocturna de Mega junto a figuras como Francisco Reyes, Elisa Zulueta, Ignacia Baeza, entre otros. La producción sería una historia coral al más puro estilo de “Los treinta” o “Generación 98”.