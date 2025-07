¿Quién era Ozzy Osbourne? El genio británico que le dio vida al heavy metal bajo el alero de una incondicional familia que lo despidió “rodeado de amor”

La noticia caló esta mañana en los más profundo de los corazones de millones de fanáticos del heavy metal alrededor del planeta, la confirmación del deceso del cantante británico Ozzy Osbourne, quien a sus 76 años apagó finalmente aquella poderosa voz que redefinió un estilo musical que marcó a generaciones de amantes del rock.

Fueron sus hijos y última esposa, Sharon Osbourne, quienes confirmaron el desenlace del artista en su cuenta oficial de Instagram. “Con más tristeza de lo que las meras palabras pueden transmitir tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad familiar en este momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis”, escribieron.

El legado de Ozzy Osbourne

Los detalles respecto del motivo de su deceso aún no han sido especificados, sin embargo, el cantante presentó en los últimos años una serie de problemas de salud relacionados al diagnóstico de Parkinson en 2020, enfisema pulmonar, tabaquismo y lesiones en su columna vertebral luego de sufrir una aparatosa caída en 2019, derivadas de un accidente en cuatriciclo en 2003.

Más allá de sus afecciones, el legado que deja Osbourne en la escena musical es tan gigantesco como su incondicional relación familiar, que dejó plasmada en un reality show (pionero en ese formato) donde el mundo pudo conocer la intimidad de un artista que con su desplante y visceral voz le dio forma a un poderoso estilo musical.

Primero, como vocalista de la banda británica Black Sabbath, y posteriormente en una carrera en solitario que marcó a fuego a sus predecesores del género, embelesados por sus geniales interpretaciones de éxitos como “Paranoid”, “Iron Man” y “War Pigs”, durante su accidentado paso por la agrupación metalera; y luego con obras personales de alto voltaje como “Crazy Train” y “Mr. Crowley”.

La familia del icónico ídolo del rock afirmó que el cantante británico falleció junto a ellos y "rodeado de amor". Fuente: Instagram @ozzyosbourne.

El impacto de Ozzy en el rock mundial fue tan vasto como exitoso. A sus más de 70 millones de discos vendidos a inicios de los ochenta gracias al estreno de su popular LP “Blizzard of Ozz” y demás trabajos musicales, sumó la creación de un show de música metal que maravilló a millones de espectadores. El “Ozzfest”, festival que con el paso de los años se convirtió en un pilar esencial para consolidar el heavy metal.

Sus aportes musicales y en televisión no impidieron que con el paso de los años el artista siguiera destacando en otro escenario. El de las colaboraciones con artistas tan diversos y disímiles a su estilo, como Eric Clapton, Post Malone, Travis Scott y Elton John; o bandas de la talla de Metallica y Rage Against the Machine, con quienes consolidó su capacidad de trascender generaciones para entregar su talento artístico.

Un reconocido “príncipe de las tinieblas”, en sus inicios, que con el paso de las décadas asecendió a rey del rock gracias a un talento que este 22 de julio se apagó en vida para trascender en otro planos a futuras generaciones.