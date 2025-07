“Van a haber acciones y no hay vuelta atrás”: Marité Matus confirmó el quiebre de su matrimonio con Camilo Huerta

Tras una serie de rumores sobre una supuesta ruptura del matrimonio entre la influencer María Teresa Marité Matus y el exchico Yingo, Camilo Huerta, a través de la periodista de espectáculo Paula Escobar, se confirmó este término, asegurando que “no hay vuelta atrás”.

PUBLICIDAD

Pasado las 15:00 de este martes 22 de julio, a través de su cuenta de Instagram, la panelista de Only Fama se refirió a esta especulación que fue corroborada con la involucrada.

“Me corrobora que es totalmente cierto, que no hay vuelta atrás”

Siguiendo esta línea, la exrostro de Primer Plano comenzó diciendo: “Estuve hablando hacer un par de minutos con Marité Matus, y claro, ante la noticia de esta confirmación del quiebre de su matrimonio con Camilo Huerta, ella me corrobora que es totalmente cierto, que no hay vuelta atrás”.

“Tuvimos una conversación de bastante confianza, muy larga, y por eso mismo yo voy a respetar algunos detalles que ella me comentó”, siguió Paula.

“Simplemente resumirles que ella no está bien para nada, ni en lo anímico, se ha visto mermado también un poco en lo físico, y en ese sentido entiendo que incluso Arturo Vidal la está apoyando, su exmarido: es un momento difícil...”, agregó Escobar.

“Sería como por el lado económico”

Luego, en relación a los motivos del quiebre de la relación, la periodista contó que “para quienes se preguntan por qué es el término, estoy como en condiciones de decir por qué es, y también vean las historias de ella... subió una historia de un reel de una persona que habla de estas parejas que terminan porque no te merman en lo económico, que no te suman en ese sentido y por ahí va”.

“No se apunta a una infidelidad o a algo en específico, sino que sería como por el lado económico. Incluso Marité estaría viendo algunas acciones (legales) a seguir respecto a aquello. Es lo que les puedo contar”, fue enfática.

“Insisto, voy a guardar otros detalles que ella me confidenció, que me parece correcto y prudente hacerlo: los códigos en periodismo hay que mantenerlos siempre, sobre todo cuando alguien te pide que algunos detalles sean omitidos. Simplemente (decir) que ella está siendo apoyada; obviamente está muy mal con el tema; van a haber acciones (legales) y no hay vuelta atrás en este matrimonio de casi un año”, finalizó la comunicadora.