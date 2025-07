Con Guru Guru y Cristián “Chico” Pérez: Canal 13 realizará su primera fiesta abierta al público y reviviendo los clásicos de los años 80 y 90

En agosto próximo, Canal 13 cumplirá 66 años y de cara a los nuevos tiempos y a seguir potenciando las multiplataformas, la señal decidió hacer “vivir la experiencia del 13 en vivo y en directo” a sus seguidores, por lo que hará su primera gran fiesta para todo público, la cual se llamará “Old es cool”.

El evesto está agendado para el sábado 9 de agosto, cuando se lleve a cabo la primera fiesta 13REC, la cual, como dice su nombre, estará a cargo de la señal del recuerdo de Canal 13, y se hará en la Sala Omnium en la comuna de Las Condes.

En específico, será una velada al ritmo de los años 80 y los 90, incluyendo canciones de las teleseries y de los programas más emblemáticos del 13.

“Old es cool” tendrá en la animación a Rodrigo Avilés, más conocido como Rodrigo “Gallina”, Cristián “Chico” Pérez será el DJ principal y “Guru Guru” (Claudio Moreno) destacará con una participación especial en el evento para el cual ya se pueden adquirir entradas en Altoparlante y el sistema Ticketpro.

“El archivo del canal va a estar muy presente”

Al respecto, Rodrigo “Gallina”, a quien cada tarde se le ve puede ver como notero del programa “Hay que decirlo”, dijo que “es un honor animar esta fiesta porque es un momento para reencontrarnos y revivir todo lo que es nuestro pasado”, agregando que “la gracia es que vayan a pasarlo bien, que pase como cuando en una fiesta ponen una canción antigua y legendaria y queda la escoba… y para eso tendremos a ‘Chico’ Pérez, que sabe perfecto cómo hacer eso”.

Fiesta de Canal 13 (Canal 13)

Tal como dice el comunicador del 13, Cristián Pérez será clave en este evento, quien cuenta con una experiencia de largos años haciendo fiestas de los años 80 y 90. “El 90% de los shows que hago son en regiones, así que tengo mucho público de Santiago esperando y preguntándome ‘¿cuándo acá en Santiago?’, ¡y llegó el día, el 9 de agosto! Le vamos a echar mano al archivo del canal. Yo toco con video, así que todo lo que suena está en la pantalla, por lo que el archivo del canal va a estar muy presente”, indicó.

“Es un regalito para los fans del canal y es un cariñito también invitarlos, atenderlos, que sean parte de… que no miren esto de afuera no más, sino que sean partícipes de una celebración como ésta. Me parece que es un bonito gancho y de seguro todos los que vayan, van a disfrutar como no disfrutan comúnmente en una fiesta, con atractivos distintos a otras fiestas por el estilo”, agregó Cristián Pérez.

Por su parte, Claudio Moreno, quien encarna al querido personaje Guru Guru, participar de este evento es simplemente impactante. “Muchas personas que van a ir a esta fiesta fueron niños o adolescentes cuando lo seguían y hoy son adultos, por lo que creo que va a ser un encuentro notable con toda esa generación que han estado atentos al desarrollo y crecimiento del personaje y de su historia con el 13″, apuntó.