Gissella Gallardo hace frente a críticas por perdonar a Pinilla: “Solo les pido que antes de hablar, se miren al espejo”

Hace pocos días en el programa ‘Hay que decirlo’, Mauricio Pinilla entregó sentidas palabras a su esposa Gissella Gallardo, a quien agradeció por acompañarlo durante sus tiempos más difíciles, incluso estando separados.

“Sabes que has aguantado muchas cosas. No tienes rencor, tienes esa capacidad de poder perdonar, de poder querer y amar sin tapujos, sin restricciones. Te agradezco el cariño, la contención, el apoyo, todas las cosas que has hecho por mí y la última sobre todo, me salvaste de un momento en que pude haber perdido la vida“, dijo el exfutbolista.

A raíz de esto, en redes sociales han criticado fuertemente a la periodista, precisando que le falta amor propio. Sin embargo, ella ocupó sus redes sociales para contestar.

“A quienes me critican o me juzgan, solo les pido que antes de hablar, se miren al espejo”, comenzó su descargo.

“Yo hago todo desde el amor, con el corazón, como lo he hecho siempre. Esta familia ha luchado, ha caído, pero también se merecía mil oportunidades para volver a levantarse. Gracias a quienes nos envían cariño, a quienes ven con el alma. Hoy día estoy en paz y con eso me quedo”, terminó.

En el mismo programa, Gallardo se refirió a este tema, y a las críticas por haber perdonado tantas veces a Pinilla. . “Lo único que hacen es tratar mal. ”Me quedo con el Mauricio que es hoy, el papá que es hoy y el marido que es hoy“, insistió.

“Estoy en paz, estoy tranquila y me da miedo, tengo mucho miedo porque por primera vez en mi vida tengo la familia que quería, el marido que quería, tengo miedo de que algo pase. Yo siempre he dicho que las cosas duran lo que tienen que durar, pero es todo tan perfecto hoy que me da miedo la verdad... Es miedo a que pase algo...”, reflexionó.