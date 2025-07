“Me dijo que tuviera ojo contigo”: Sergio Rojas recibió un espaldarazo de José Miguel Viñuela y confirmó el telefonazo de Daniel Fuenzalida

Una bomba lanzó el periodista Sergio Rojas tras ser entrevistado en “Primer Plano”, en donde se habló de Daniel Fuenzalida y su “modus operandi”, tanto con la inscripción de dominios como con su trato a los trabajadores durante su época de “Me Late”.

“Él llamó a Viñuela para que dejara de trabajar conmigo en un live. José me llamó por teléfono, no siendo mi amigo, y me dice ‘no puedo creer que seas amigo de un hueón como éste’. Le dije ‘bueno, conócelo, así es Daniel’”, dijo en el estelar de CHV.

Rojas volvió a ratificar sus dichos en “Que te lo digo” y recibió el espaldarazo del hombre a quien aludió, José Miguel Viñuela, quien actualmente se encuentra de vacaciones en Europa. Él interrumpió su descanso para entablar una conversación con el periodista a través de WhatsApp.

“José Miguel Viñuela me dio pruebas de ser un gallo súper correcto en la vida”, comenzó Rojas, quien reveló que Viñuela no se molestó después de ser llamado por los medios para conversar sobre sus dichos en “PP”.

Sergio decidió mostrar los mensajes con el fin de dar a conocer la honestidad de su excompañero de trabajo. “Hizo lo que hace un hombre que tiene cojones (...) Creo que muestra la personalidad de Viñuela, que está donde tiene que estar y se pone los pantalones cuando tiene que ponérselos”, dijo antes de mostrar el mensaje que se desplegó en la pantalla.

“Acuérdate cuando me llamó y me dijo que tuviera ojo con trabajar contigo porque eras un arma de doble filo. Por eso no seguimos para no generar problemas. Fue heavy", le escribió el animador de TV+ al animador de Zona Latina.

El telefonazo de Daniel Fuenzalida

El periodista especificó que esto sucedió durante la pandemia cuando Viñuela tenía un live por Instagram con su asesora del hogar, “Desde mi cocina con Nené”. Allí Rojas participaba esporádicamente para hablar de farándula, y empezó a ir una vez por semana.

Un telefonazo cambió esto. José Miguel le dijo a Sergio que no podía seguir trabajando, lo que le extrañó al periodista, por lo que el ex “Mekano” terminó diciéndole la verdad. El animador le confidenció que lo llamó Fuenzalida.

“Me llamó Daniel. La verdad es que no está contento que yo trabaje contigo, me dijo que me iba a meter en puros problemas; que trabajar contigo era un costo que a él lo habían llamado toda la vida por las cosas que tú decías; que eras un cacho, una arma de doble filo y que saliera de ahí”, recordó Rojas.

Él agregó que Viñuela recién se estaba recuperando de su polémica salida de Mega, por lo que no quería tener problemas con el ex Huevo. José expresó su decepción por recibir ese llamado y le comentó: “mi pregunta es: ‘¿a quién tienes de amigo?’“.

Sergio Rojas contó que nunca le reveló a Daniel Fuenzalida que se enteró de ese llamado, porque sentía lealtad con Viñuela por su gesto y el difícil contexto que estaba viviendo después de ser desvinculado de su casa televisiva tras cortarle el pelo a un camarógrafo.