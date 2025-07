“Me encantaría que algún día me pagara”: los dichos de expareja que ayudó a Daniel Fuenzalida en su rehabilitación

“Me encantaría que algún día me pagara” , dijo Pamela Cifuentes en conversación con Glamorama, al ser consultada sobre su relación con Daniel Fuenzalida, quien fue una figura clave en su proceso de rehabilitación y recuperación de su carrera. La historia de amor entre ambos se extendió desde 2006 hasta 2016, marcando una etapa decisiva en la vida del animador.

Fuenzalida reconoció que Cifuentes tuvo un papel fundamental en su lucha contra la adicción. Durante su relación, ella lo acogió en su hogar, brindándole apoyo emocional y financiero en un momento crítico. Según fuentes cercanas, todo esto ha empezado a brotar nuevamente en la discusión, tras el quiebre de Fuenzalida con Rosario Bravo, su ex pareja en el podcast “¿cómo están los weones?”.

Un apoyo incondicional

El vínculo entre ambos se inició en un cumpleaños, donde Pamela, madre de tres hijos y con una carrera estable en el sector salud, no era consciente de la fama del animador. “Era bien choriza en su personalidad. Le pedí el teléfono, empecé a hablar con ella y empezamos una relación”, relató Fuenzalida en una entrevista hace años.

Durante su relación, Pamela desempeñó un rol crucial en la vida de Fuenzalida, quien enfrentaba serios problemas de adicción. Después de un tiempo de pololeo, ella descubrió señales de consumo de drogas en su hogar y, preocupada, lo instó a buscar tratamiento profesional. “Ella colaboró en buscar el centro adecuado y pagó las tres semanas de internación para la desintoxicación”, detalló el animador en su relato.

Una vez que Fuenzalida completó su tratamiento, su pareja continuó apoyándolo durante un año y ocho meses de terapia. Durante este tiempo, Pamela asumió los gastos del hogar, además de ayudarlo en su proceso de reintegración al mundo laboral, apoyando sus primeros emprendimientos tras la rehabilitación.

En esos ocho años de convivencia, ella se hizo cargo de las cuentas y gastos del hogar, además de contribuir a la compra de vehículos y otros gastos relacionados con su carrera. “Pamela lo dio todo”, afirmó una fuente cercana a la pareja, destacando el compromiso que tuvo Cifuentes durante la relación.

El quiebre y las deudas

En 2016, Pamela perdió su trabajo y la situación económica se complicó. La convivencia se volvió tensa y finalmente la relación se terminó. Tras su separación, Pamela enfrentó dificultades financieras y se vio obligada a buscar trabajo, lo que le tomó cuatro años. Durante este tiempo, acumuló deudas que no podía manejar sola.

Ante esta situación, Pamela intentó acercarse a Fuenzalida para solicitarle apoyo, recordándole el compromiso verbal que él había hecho de devolverle parte del dinero que ella había invertido en su recuperación. A pesar de sus intentos de comunicación, no logró obtener respuesta positiva de su ex pareja.

Consultada sobre esta experiencia, Pamela confirmó los hechos y expresó su deseo de que “me devuelva plata...”.

“Uf. ¿Sabes qué?, fue una triste etapa de mi vida, lo pasé mal los últimos años y solo espero que me devuelva plata... Me encantaría que algún día me pagara”, dijo a Glamorama.

En respuesta, Fuenzalida reconoció que Pamela pagó su tratamiento, pero aclaró que también lo hizo junto a su hermano. Además, indicó que retomó sus aportes tras reingresar al mundo laboral en 2010, negando otros aspectos de la historia que había relatado Cifuentes.