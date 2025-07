Se las cantó clarito: Roon Antonio le cerró la puerta a una reconciliación con Chilota tras traición en “Mundos Opuestos”

No elegir a Roon Antonio dentro de sus filas le costó su amistad a La Chilota. La joven estuvo a cargo de formar los nuevos equipos, al ser una de los dos participantes que fueron elegidos por el público.

Ella prefirió al recién llegado, José Pablo Saavedra, a quien no había visto competir por sobre a su íntimo amigo, con quien dormía a su lado mientras formaban parte del primer equipo. Esto no lo perdonó el joven periodista.

Fresco de la traición, Roon conversó con sus compañeros sobre sus sentimientos por lo que hizo Chilota. “Lo sentí como un puñal. Yo no lo hubiese hecho con ella. Hay un recorrido entre nosotros, hablamos mucho de la lealtad y de ser amigos afuera”.

“Me dijo que por estrategia siempre me escogería a mí, y no lo hizo (…) Me dolió porque ella no conocía al rubio (José Pablo), y lo eligió sobre mí simplemente porque quiso”, reflexionó el periodista.

¿Posibilidades de reconciliación?

En un intento de limar asperezas y dejar las cosas claras, los examigos conversaron a solas en el patio. “Entiendo que estés enojado pero es como si te tuviera que rogar para que hablemos. Me arrepiento, me doy cuenta de lo que hice, porque despierto y no estás ahí. De verdad me haces falta, veo que juntaste tu cama con la de la Vale, y eso me hace sentir reemplazable”, se explicó Chilota entre lágrimas.

“¿Qué querías que te dijera? Si estaba súper sentido, triste, si fuiste súper vaca conmigo. Tú no me entiendes, fuiste súper egoísta conmigo, hiciste cosas que yo no hubiese hecho. Siento que dices frases armadas”, respondió el periodista.

Entonces ella le preguntó en qué podía mejorar para recuperar la amistad. “Yo ya lloré por esto, y te disculpo, pero hay formas que para mí son importantes en una amistad. Y no las cumpliste”, aseguró Roon, quien le confirmó que efectivamente no van a volver a ser amigos.

“Podemos tener una buena relación igual, no te voy a nominar ni a decir cosas feas. Pero a los amigos uno no los deja de lado. Hay que ser leal”, explicó.

Ante esto Chilota le contestó: “Siento que estás siendo muy drástico. No quiero que te alejes de mí, si lloro es porque me duele”, pero Roon la trató de “manipuladora” por intentar convencerlo. “Tal vez me estoy equivocando, pero si es así, deja equivocarme”, concluyó él.

Finalmente, los ex amigos quedaron en que si él quiere retomar la amistad ella mantendrá las puertas abiertas.