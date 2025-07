“Siento que la expusieron”: Dayana Amigo recordó la compleja ola de pifias que enfrentó Javiera Contador en Viña 2024

A más de un año de la pesadilla que tuvo que enfrentar la actriz y comediante Javiera Contador en el Festival de Viña del Mar 2024 –tras la ola de pifias del público luego de la increíble presentación de Andrea Bocelli–, su amiga y colega, Dayana Amigo, quiso recordar este complejo momento.

Fue en el programa Todo Va A Estar Bien, de Vía X, que la profesional del teatro abordó este tema, cuando ella se subió a la tarima interpretando a Titi Larraín, su icónico personaje en Casado Con Hijos.

Consultada por esto por parte del conductor del espacio, Juan José Lavín, Dayana comenzó diciendo: “¡Oh! Yo nunca he hablado de esto. A ver... nosotros estábamos preparados para salir después de que la Javi terminara su rutina, y nosotros no salimos a ayudar; no era que yo estuviera en el público y dijera ‘ya, me voy a poner mi traje de Titi y voy a ayudar a la compañera’”.

“Nunca esperamos que a la Javi le fuera mal”

Luego, aclaró que “esto estaba preparado. Sin embargo, nunca esperamos que a la Javi le fuera mal, y siento que fue mucha mala suerte y muy mal manejado, porque yo estaba ahí cuando salió Andrea Bocelli y la Quinta se vino abajo”.

“Entonces, se fueron a comerciales, dijeron ‘vamos a esperar un rato’... pasó un minuto, presentaron a la Javi y nosotros estábamos atrás como ‘no salgai’... no te corresponde a ti silenciar nada, Javiera’”, siguió la villana en Juegos de Ilusiones.

Acto seguido, respecto al manejo de la situación, Amigo criticó que “tirar a una persona que hace stand up, sola, a un escenario, después de que se cae abajo la Quinta –más allá de que te guste o no la Javi, su propuesta–, siento que la expusieron... Jamás debería haber salido cómo estaba la Quinta”.

“Empezó a salir y yo dije ‘ya... esto no tiene por dónde darlo vuelta: es imposible’”, agregó Dayana.

“Es una experiencia. Se siente muy terrible porque es alguien que uno quiere mucho. La Javiera es de las artistas más trabajadoras que he visto en mi vida, siempre con una sonrisa, desde un lugar positivo... entonces, siento que fue muy poco merecido ese espacio poco cuidado que le dieron, donde tuvo que salvarse sola, no tenía agua”, dijo la mujer de 43 años.

“No la cuidaron, y es muy triste... no solo porque sea ella, una persona que yo quiero, o sea, cualquier artista no merece salir en esas condiciones: exponerla así”, cerró la actriz.