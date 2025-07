“Tampoco es un cariño que va más allá”: Alan Didier se sinceró sobre sus sentimientos hacia Eskarcita en Mundos Opuestos

A medida que pasan los capítulos, en Mundos Opuestos se dejan ver más los roces y diferencias entre los participantes. En esta ocasión, nos referiremos a uno de los más candentes, entre Diego Venegas y Alan Didier.

Precisamente, sobre las discusiones que ha tenido Alan con su compañero, en una entrevista exclusiva, se refirió en Canal 13, abordando también sus sentimientos por Scarlette Gálvez, con quien ha tenido varios acercamientos, pero también controversias.

“Yo entré soltero y no me parece que me ataque de esa forma”

En primer lugar, sobre ‘Eskarcita’, el joven de 23 años dijo: “Eskarcita me sigue diciendo que soy patas negras, que prácticamente le fui infiel. Siento que no le debo a nadie acá, porque como dije, yo entré soltero y no me parece que me ataque de esa forma. Yo considero que no fui coqueto con ella. Sí fui cariñoso, pero soy así, y tampoco es un cariño que va más allá”.

“De repente estamos acostados con una manta encima y eso ya lo toman como si fuera un coqueteo o una relación. Para mí, por lo menos, es muy normal. Sí he sido juguetón con ella, pero nada más allá de eso. No le he prometido el amor, no le he prometido mucho menos un anillo, ni tampoco me he proyectado con ella como pareja”, continuó.

Además, el estudiante de periodismo aclaró que “siempre fui respetuoso, traté siempre de dejarla bien parada a ella, para que tampoco se sintiera pasada a llevar. Es incómodo que muchas personas te presionen a hacer algo que tú no quieres. A mí no me gusta cuando me presionan a dar un beso, porque no es algo natural de mí. Si fuera algo natural, yo lo hago sin problema, frente a cámaras, frente a todo, y no tendría nada que ocultar. Pero nosotros no teníamos nada, entonces es extraño para mí que ella reaccione así. No creo que se haya enamorado, estamos conociéndonos, es complicado conseguir un enamoramiento en tres semanas, al menos para mí”.

Su relación con Diego Venegas

Por último, habló sobre los roces que ha tenido con Diego. “Yo quise asumir mi error, aunque él se sintió como que prácticamente me metí con su novia, cuando él no tenía nada con ella. De hecho yo había hablado con Nacha y ella me decía que lo estaba conociendo y que no le gustaba como tal porque para que te guste a alguien tienes que pasar por muchos procesos”, señaló Alan.

“Con Diego llegamos a un acuerdo y yo le dije ‘si a ti te gusta yo me alejo de ella’. Así que no voy a acercarme tanto para que él no se sienta mal”, sentenció Didier.