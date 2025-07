Adriana Barrientos lapidó a Luis Jiménez por su actuar en “Mundos Opuestos”: “Quedó en evidencia lo mentiroso que es este hombre”

Esta semana en “Mundos Opuestos”, Luis Jiménez recordó una de las polémicas más recientes que marcó pauta en los programas de farándula: el público beso que se dio con Martina Orrego en un conocido restaurante de la capital.

PUBLICIDAD

“Me tomaron una foto con una mina. Y se lo dije (a la Jose), que me mandé una cag… Llevábamos harto tiempo separados igual. Y me tiraron harto hate (odio) cuando dije que me arrepentía, me decían poco hombre", rememoró en el reality.

“Efectivamente me arrepentí, porque para mí fue una cag***. No me gustó que esa foto la vieran mis hijos y la José, no quería hacerles daño. No tiene que ver con la persona de la foto, sino con la situación”, explicó Luis, agregando que todo este proceso ha sido muy complicado para él.

La arremetida de Adriana Barrientos

Estas declaraciones fueron discutidas por el panel de “Zona de estrellas”, en donde estaba presente una de sus exparejas más conocidas, Adriana Barrientos. La mujer a quien dejó para comenzar una relación con Coté López, la madre de cuatro de sus hijos.

“Es un m sonriente”, partió lanzando La Leona. “¿Sabes por qué? Se pasó... Esta semana quedó demostrado cuando le dice a Princeso, que se está emitiendo ahora en el reality, le dice ‘te voy a sacar la cresta’. Lo amenazó con que lo iba a golpear debido a una discusión que tuvo Princeso con una de las participantes del reality".

“Acto seguido, capítulos después, vimos que Princeso acusa a Luis Jiménez, lo encara y le dice: ‘pensé que me ibas a nominar para pedirme disculpas, porque me dijiste que me ibas a agredir físicamente’. ¿Sabes lo que hizo el m sonriente? (él respondió) ‘no, yo nunca dije eso, lo estás inventando. Tenía un compañero al lado mío para que escuches lo que te estaba diciendo’. El compañero que mencionó nunca había estado en la situación. Quedó en evidencia para todo Chile, la maldad, lo mentiroso que es este hombre".

Barrientos teorizó que los besos que se dio el Mago con Martina en público fue una acto de venganza en contra de Coté López porque ella dijo que estaba lista para salir con nuevas personas tras su separación.

PUBLICIDAD

“Ahí primó más la venganza hacia la que fue su mujer que al amor y cariño que tenía con esta chiquilla que estaba conociendo (Orrego)”, añadió Adriana.

De igual forma, La Leona opinó sobre el actual romance de Jiménez con Disley Ramos, a quien le diría que saliera de dicho vínculo. “Del minuto uno dije que esta chica es demasiado para este hombre. Lo está demostrando en este reality. Hay una cantidad de gente reclamando en contra del accionar de él. Ha sido nefasto”, continuó.

“Haber amenazado a combos, sabiendo que no puedes hacerlo en un reality, hacer un llamado que los problemas entre hombres se solucionan a golpes, me parece sumamente arcaico. Él ha sido arcaico para todas las cosas para denigrar mujeres, denostar mujeres, hablar mal de sus exparejas y negar mujeres”.

Barrientos dijo que no ha cambiado desde que estuvo en una relación con él. “Yo en ese minuto lo tomé como una humillación... Que un hombre te deje nunca ha sido una humillación para una mujer. La que se queda con él, pierde. 20 años después resulta que el tiempo me ha dado la razón, hoy no me gustaría estar en los zapatos de la Coté. Gracias a Dios salió de mi destino”, agregó.

La panelista reconoció que cuando se enteró por la prensa que Luis le estaba siendo infiel, no lo tomó de una buena manera.