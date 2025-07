“Esos zapatitos nada que ver”: Emilia Dides protagonizó divertido chascarro que sacó risas en redes sociales

Un bochornoso pero simpático momento protagonizó la cantante y Miss Universo Chile, Emilia Dides, durante una presentación en vivo realizada el pasado fin de semana. El incidente, captado por el público, no tardó en viralizarse en redes sociales y sacó más de una risa entre los usuarios.

En el video, compartido en TikTok por la usuaria @andreacamiloalfa, se puede ver a Emilia interpretando una canción vestida con un elegante atuendo de gala. Sin embargo, un curioso detalle se robó la atención de todos: la artista llevaba puestas unas pantuflas en lugar de zapatos formales. Para acompañar el momento, el clip fue musicalizado con el audio viral “esos zapatitos nada que ver”.

La propia Emilia reaccionó con humor ante la situación. “Jajajajajaja me muero”, comentó en la publicación, y luego explicó por mensaje privado que el olvido se debió a las prisas antes de salir al escenario. “Jajaja ¡cosas que pasan! Me apuraron y se me olvidó”, señaló.

Lejos de incomodarse, Emilia compartió el registro en sus historias de Instagram con una divertida promesa: “Esto no será una tendencia. Lo prometo”, acompañada de un emoji de risa.

El video ha acumulado más de 236 mil reproducciones en TikTok, donde la usuaria destacó: “El estilo no está en lo que llevas, sino en cómo lo llevas. La verdadera elegancia es energía, actitud y coherencia interna”.

Emilia Dides se desafía en la animación

Mientras tanto, Emilia se prepara para un nuevo desafío profesional: la animación. Este viernes debutará como coanimadora junto a Martín Cárcamo en el estelar de Canal 13 que busca a la próxima representante chilena para Miss Universo.

“Animar es un desafío extremadamente grande”, confesó Dides, agregando que “he trabajado arduamente para posicionarme en más facetas como animar y cantar (…) y quizás ser un exponente de la televisión y convertirme en una mujer que inspira” .

Respecto a su compañero en pantalla, aseguró: “A Martín lo veía cuando era chica y siempre admiré su trabajo… para mí es un honor compartir el escenario con él”.