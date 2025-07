Exmanager de Karen Paola no tiene miedo a que la cantante lo demande: “Nos debemos una disputa en Tribunales para sacar todos los trapitos sucios”

La semana pasada, la cantante nacional Karen Paola volvió al ojo público después de haber sufrido una crisis de salud mental que la dejó internada en un centro médico. Ella llegó a Tribunales tras ser demandada por el cirujano plástico Pedro Vidal por injurias graves, a propósito de sus dichos sobre el trabajo del médico.

En ese mismo sitio, ella se refirió a las declaraciones de su exmanager, Cristian Ripoll, quien dentro de sus aseveraciones sobre su exclienta, él señaló que la cantante le fue infiel a Juan Pedro Verdier cuando estaban todavía juntos.

“Es absolutamente falso (la infidelidad). Esa fue la mentira más terrible que pudieron haber dicho de mí. Yo jamás en la vida le podría haber sido infiel a Juan Pedro”, comentó la artista, quien dijo que creía que podría demandar a Ripoll por estos dichos.

“Él no se quedó solamente con el tema deuda que yo supuestamente tengo con él. Habló muchas cosas que faltan a la verdad. Creo que necesito salir de ese proceso para poder enfocarme en lo otro”, añadió.

La respuesta del exmanager de Karen Paola

El exmanager de Karen se comunicó con “Que te lo digo” para responder a estos dichos de Bejarano. “Es una actitud de arrogancia, superioridad. Puedes estar en el piso y seguir siendo arrogante y soberbia, porque es la forma que eres. Hay mucha oscuridad ahí”, partió señalando.

“Con respecto a si me va a demandar, que lo haga. Yo no tengo ningún problema. Nos debemos una disputa en Tribunales para sacar todos los trapitos sucios y que sea público”, recalcó.

“Primero me preocuparía de pagar esos 100 millones que le debe al doctor Vidal, porque efectivamente hizo un ataque público. Ella tiene más de 1 millón de seguidores y es un poder importante, obviamente denostas la credibilidad de un doctor”, continuó y reveló que Karen le señaló que Vidal la había ayudado con esta operación y nunca lo criticó.

Antonella Ríos recibió mensajes de WhatsApp de parte de Ripoll, quien le afirmó que Juan Pedro es un buen papá, se quedaba cuidando a su hijo, pero aún así Karen lloró con él sobre su relación ya que lo quería dejar.

“Ella no lo admiraba, todo su entorno cercano sabía eso porque lo dejaba mal parado constantemente. Que era un peso que la estancaba y por eso lo dejó. Que nunca más diga que no fue infiel porque no es verdad. Yo me cansé de ella y tengo mucho que decir. No me asusta que me demande porque sé la verdad”, señaló.