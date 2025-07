“Ha sido una cosa muy bonita”: Catalina Olcay califica como “una tremenda experiencia” estar en Mundos Opuestos

“Ha sido una tremenda experiencia, estoy realmente fascinada de haber aceptado la invitación”, aseguró la actriz Catalina Olcay sobre lo que ha vivido al interior del reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, donde ya ha estado tanto en el Futuro como en el Pasado.

PUBLICIDAD

Fue en medio de las grabaciones, que la actriz se tomó un momento para conversar con Publimetro y evaluar su participación hasta ahora, asegurando que pese a las complicaciones que tuvo pasar por el Pasado, en general “ha sido una cosa muy bonita.

“Nunca pensé estar en un reality”

“Nunca me lo imaginé, nunca pensé estar en un reality, pero me dijeron que iba a ser un reality distinto, muy real, en el sentido de que no iba a haber nada pauteado, de que iba a haber mucha gente y que la mayoría de la gente nunca había participado de un reality, y la verdad es que así ha sido”, partió diciendo Catalina Olcay sobre su llegada al espacio de telerrealidad.

A lo anterior, añadió que “ha sido una súper linda experiencia… y rarísima, porque estar encerrado implica estar totalmente desconectada de la vida normal y meterse como en una realidad paralela o distinta, en que sólo lo importante, de cierta manera, es lo que pasa aquí, porque uno no tiene idea ni de noticias ni de lo que pasa con tu familia".

Además, indicó que “he tenido la tranquilidad de vivirlo bien, básicamente sabiendo que si no ha habido ninguna noticia es porque son buenas noticias, de que está todo bien afuera. Mis hijas son grandes y me han dado también toda la tranquilidad para poder vivir esta experiencia, la que he podido gozar al máximo”.

Catalina Olcay también valoró la experiencia de vivir en el presente y la conexión con sus compañeros, ya que al estar encerrados, no hay nada más a qué prestarle atención.

“Las emociones están a flor de piel. Hay una sensación muy potente de lo que pasa acá en el encierro y todo lo que significa e implica, porque vivimos una realidad en que no nos tenemos que hacer cargo de nada, ni de ir al supermercado ni de preparar la comida, ni de lavar la ropa, de nada... Estar en el presente de esta vida, con los compañeros, con las actividades. Y eso ha sido muy impresionante, de no tener que estar pensando en mil cosas a la vez y solamente hacerme cargo de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que vivo… Ha sido una cosa súper bonita“, indicó.

PUBLICIDAD

Finalmente, la actriz apuntó que lo que más le ha costado de estar en el reality ha sido no tener hora y vivir las incomodidades del Pasado.

“No tener, por ejemplo, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, shampoo, agua caliente… y unas comidas realmente atroces. Pero toda esa experiencia también fue muy positiva porque como inmediatamente llegamos al Pasado, nos unió mucho como grupo, logrando mucha conexión", puntualizó.