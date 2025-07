“Lo voy a hacer increíble”: Gissella Gallardo suma nuevo desafío en el backstage de “Miss Universo Chile 2025″ con Francesco Gazzella

“Lo voy a hacer increíble”, aseguró Gissella Gallardo al referirse al nuevo desafío que enfrentará de forma sucesiva los viernes 25 de julio y 1 de agosto en Canal 13, días en los que estará animando el backstage del programa “Miss Universo Chile 2025″ junto a Francesco Gazzella.

De esta manera, Gissella Gallardo y Francesco Gazzella estarán tras bambalinas para contar y mostrar todo lo relativo a los programas en donde se conocerá a la mujer que represente a Chile en la final de Miss Universo, la que se hará en Tailandia en noviembre próximo.

“Estoy feliz”

Acerca de este nuevo desafío en su carrera, Gissella Gallardo, que actualmente está todas las tardes como panelista del programa “Hay que decirlo”, señaló que “me siento muy orgullosa y muy agradecida por la oportunidad que me está dando el 13, y a quienes me eligieron para hacer esto”, añadiendo que “lo voy a hacer increíble, es mi primera experiencia en Miss Universo Chile y estoy feliz”.

Por su parte, Francesco Gazzella, confesó que “para mí es una emoción inmensa que me hayan considerado para un evento como éste. Me encanta que el canal confíe en mí para proyectos que no están relacionados con lo estrictamente informativo. En ese contexto, antes hice el backstage del Festival de Viña del Mar (en 2023) y ahora me tocará esa labor en el concurso ‘Miss Universo Chile 2025’. Y me gusta porque son espacios distintos donde prima la entretención y cuentan con una gran producción”.

En tanto, sobre la nueva dupla que ambos formarán, Gissella indicó que “vamos a estar en el backstage y vamos a seguir todo detrás de cámaras… vamos a entrevistar a los artistas que vienen y tendremos muchas otras sorpresas, y me parece muy bueno hacer todo esto con él. Es un gran periodista y una figura del canal querida por todos (...) mostraremos las reacciones de las candidatas y todo lo que va a pasar detrás de las cámaras cuando se estén preparando, arreglando, después de que bajen del escenario, etcétera… ¡todo ese lado lo vamos a cubrir nosotros”.

En tanto, Francesco señaló sobre su compañera que “me tiene feliz porque es muy simpática y buena onda, y estamos muy entusiasmados en trabajar juntos. Ella como periodista lleva varios meses siendo una muy buena panelista en ‘Hay que decirlo’, por lo que creo será una tremenda aliada. Formaremos una gran dupla para realizar un lindo backstage de ‘Miss Universo Chile 2025’”.