“Al final soy el hazmerreír”: Marlen Olivari no aguantó más y rompió en llanto por las bromas de sus compañeros

Cuando se pasa de reírse contigo a reírse de ti, las bromas toman otro tener. Así lo vivió Marlen Olivari en “Mundos Opuestos”, quien terminó rompiendo en llanto en uno de los rincones del Futuro por las constantes bromas a su expensas.

La tensión entre la show woman y el exfutbolista Daúd Gazale llevaba varios días. Él le tiraba diversas bromas como tratándola de acaparadora con la ropa cuando habitaban el Pasado en los equipos originales. Junto a esto, también la comparó con los hábitos de su madre con un leve tono de reproche.

La última talla fueron directamente sobre su físico. Roon Antonio le hizo el comentario a Marlen que la notaba más delgada, lo que fue refutado por Daúd quien aseguró que el periodista dijo “estaba”, dando a entender que aumentó de peso.

Marlen Olivari y Luis Jiménez Gentileza: Canal 13

El llanto de Marlen Olivari

Pasaron las horas, y le realizaron un asado a los participantes del equipo ganador. Sin embargo, Marlen estaba alejada de sus compañeros y llorando fuertemente en solitario. Ella fue percibida por Luis Jiménez, quien la fue a consolar y preguntarle cómo estaba.

“Es mucho. Me molestan mucho, todos agarran papa y al final soy como el hazmerreír del equipo. Me molesta, eso me duele”, se lamentó la showoman mientras era abrazada por Mago. Daúd observaba esa situación e hizo un mea culpa por bromear con ella.

Posteriormente, ella entró con el exfutbolista a la casa para tomar un café, y le comentó a sus compañeros que se ha sentido aislada del equipo tras haberse rehusado a competir contra Evelyn. “Siento que todos estaban apoyando a la Nachita. Y yo estaba en mi derecho, porque ella debió competir igual”, se quejó.

Del mismo modo, reclamó el ser elegida siempre como una de las participantes en riesgo de abandonar la casa. “Todas las semanas estoy nominada, y lo encuentro súper injusto. Aquí nadie quiere mojarse, nadie quiere ponerle el pecho a las balas, van entre Princeso y Marlen. Entre ustedes en la familia todos se protegen, tal como al frente”, cerró.