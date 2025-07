Amiga de Marité Matus revela la razón del quiebre con Camilo Huerta: “No es solo por plata”

La separación entre Marité Matus y Camilo Huerta hizo una estallar una bomba en farandulandia, especialmente tras las recientes declaraciones de Noa Cárdenas, amiga cercana de Matus.

Cárdenas reveló que Huerta la restringió en redes sociales y la acusó de manipulación, además de abordar temas económicos como las raíces del quiebre.

Revelaciones de una amiga

Noa Cárdenas, quien ha sido una figura clave en la vida de Marité Matus, destapó detalles sobre la relación de su amiga con Huerta. Según Cárdenas, el exintegrante de Yingo no solo restringió su acceso a las redes sociales, sino que también mostró comportamientos manipuladores.

En sus historias de Instagram, Cárdenas cuestionó: “Recién me doy cuenta de que me tienen restringid. ¿Me quieren callar?” Su apoyo a Matus se hizo evidente cuando afirmó: “Camilo lo siento, pero si no te lo puedo decir por ningún lado, te lo digo por aquí: si una amiga me necesita, ahí voy a estar, yo tengo buena memoria” .

La separación, confirmada por Matus, ha sido atribuida a diferencias económicas, un tema que Cárdenas no dudó en abordar. A pesar de esto, la amiga de Matus dejó claro que el problema es más profundo. En sus palabras, “No voy a tolerar que manipules así la imagen de mi amiga, esto viene desde hace muchísimo tiempo. No es solo plata, viene de la falta de compromisos, de promesas que nunca se cumplieron, de manipulación y así podría seguir” .

Storie Noa Cárdenas Captura Instagram

Cárdenas también reveló que, incluso un día antes de su matrimonio, Matus se sentía insegura. “Incluso, hasta un día antes del matrimonio, ella, y con mucha pena, tenía dudas. Pero siguió adelante porque su amor era real, el compromiso era real”, aseguró Cárdenas.

Cárdenas no se detuvo en su defensa de Matus y añadió: “Tampoco hay que darte las gracias por querer a los niños, eso es otro tema que mejor ni hablar, porque me hierve. Ojalá que también por ellos, dejes de hacerte la víctima”.