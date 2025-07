“¡¿Cómo ha sido tan irresponsable?!“: Sergio Rojas lanzó una fuerte crítica a Francisco Kaminski por supuesta relación con prestamistas

Una fuerte crítica lanzó el animador de “Que te lo digo”, Sergio Rojas, a propósito del escándalo en el que está involucrado Francisco Kaminski por sus vínculos con el empresario asesinado, José Felipe Reyes, apodado como el “Rey de Meiggs” y la persona que habría mandado a matarlo, Wilson Verdugo Díaz.

Esta semana se reveló que el animador fue llamado a declarar ante el Ministerio Público después de que se supiera que fue contactado por Reyes el día de su asesinato.

“Yo, a Felipe lo conozco como hace 10 años, la verdad, a José Felipe Reyes, que es la víctima, con quien tuve una relación que fue incrementándose. Partió comercialmente, lo conocí porque me buscaba algunos auspiciadores para algunos programas que tenía en el cable, ahí de Estación Central, me hizo algunos nexos, y fuimos poco a poco creciendo, como te digo, en los nexos como de amistad”, reconoció el animador en “Mucho Gusto”.

Gracias a esta amistad con Reyes, también conoció al hombre que habría contratado al sicario. “A él también lo conocí en la época en que hacía un programa para el cable, porque él puso un auspicio de uno de sus restaurantes”.

“Mi relación con don Wilson al principio fue sólo por un tema comercial y posteriormente, por Felipe, que tenía nexos con él y lo invitaba. Es que ellos dos eran súper amigos”, aclaró.

De igual forma, él descartó de plano cualquier nexo con eventuales préstamos. “Pero así de prestamista, sobre cosas ilegales o cosas como que no están en norma, en ningún caso, al contrario”, puntualizó.

El mensaje de Sergio Rojas

Este tema fue discutido en el panel de “QTLD”, en donde se aseguró que Kaminski sí mantendría una deuda de unos $45 millones de pesos con el “Rey de Meiggs”.

Rojas fue tajante al entregar su parecer con respecto a este embrollo. “Francisco Kaminski de no cumplir con el pago, yo te digo Camila Andrade con todo el cariño del mundo y preocupación que podríamos tener por cualquier persona, es bájate de ese auto“, sugirió en referencia al regalo que le habría hecho su pareja.

“Mi pregunta es cómo financia tu pololo un auto de alta gama siendo que está vinculado al mundo de los prestamistas. Es evidente que es peligroso, pero por el estatus, por andar de lujo... Ahora se fueron de vacaciones hace poco, ¿en qué cabeza les cabe estar viajando con plata de un prestamista? Si tú no cumples, ¿qué es lo que hace? Te manda para el otro lado", afirmó.

“Estás entrando en un mundo que es súper complicado, esto no es una jugarreta. Aquí estamos hablando de que si tú no cumples con los plazos establecidos te pueden matar. Cómo Francisco ha sido irresponsable en vincularse con esta gente, no solo se vincula a él, sino a su familia entera”, lanzó efusivamente el animador.

“Que su polola ande hoy día en un vehículo que podría ser costeado, o pudo haber sido pagado por estos dineros de un prestamista, son realmente brutales”, agregó golpeando la mesa.

El periodista Luis Sandoval cuestionó si es que Andrade sabría sobre la situación financiera de su novio, pero Sergio no se compraba esto. “Lo dijo la misma Carla (Jara) una cosa es que no sepa y la otra, perdonen, pero en buen chileno hacerse la hueona”.

“Cuando tú te involucras con alguien que sabes que le debe plata a la señora, que sabes que no tiene ni uno y te invita a viajes a fuera de Chile. Si sabes que está quebradísimo y funadísimo porque le debe a cada santo una vela y te regala un auto de alta gama, mi amor. Una cosa es no ver y la otra es no querer ver por conveniencia de este estatus”, cerró Rojas.